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İBB'NİN ÇATISINDA İNTİHAR GİRİŞİMİ

İBB iştiraklerinden olan İSTON A.Ş'den alacağını alamadığını iddia eden bir kişi İBB'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

17.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:24İBB'NİN ÇATISINDA İNTİHAR GİRİŞİMİ

İBB iştiraklerinden olan İSTON A.Ş'den alacağını alamadığını iddia eden bir kişi İBB'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İkna edilen kişi çatıdan indirildi.

İntihar girişimi saat 15.40 sıralarında meydana geldi. İSTON A.Ş'de çalışırken alacağını tahsil edemediğini iddia eden bir kişi 6 katlı binanın yemekhane olarak kullanılan en üst katına çıktı. Sürekli kilitli olan kapıları aşan kişi binanın çatısına geçti. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevre güvenliği alan polis intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat süren çabalarının ardından ikna edilen kişi aşağı indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-İntihar girişimi

-Güvenlik önlemleri

- aracına bindirilmesi

-Detaylar



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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