Haberler » Güncel » İbb'nin çatısında intihar girişimi - Haber

İbb'nin çatısında intihar girişimi

İBB iştiraklerinden olan İSTON A.Ş'den alacağını alamadığını iddia eden bir kişi İBB'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

17.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:37
İBB iştiraklerinden olan İSTON A.Ş'den alacağını alamadığını iddia eden bir kişi İBB'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İkna edilen kişi çatıdan indirildi.
İntihar girişimi saat 15.40 sıralarında meydana geldi. İSTON A.Ş'de çalışırken alacağını tahsil edemediğini iddia eden bir kişi 6 katlı binanın yemekhane olarak kullanılan en üst katına çıktı. Sürekli kilitli olan kapıları aşan kişi binanın çatısına geçti. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevre güvenliği alan polis intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat süren çabalarının ardından ikna edilen kişi aşağı indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İbb'nin çatısında intihar girişimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:31 Silivrili sanayiciler "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde ürünlerini sergiledi - Haber
18:30 Karabük yemek yaparken, engel tanımadılar - Haber
18:30 Silivrili sanayiciler "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde ürünlerini sergiledi - Haber
18:30 Zambiya hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı. - Haber
18:30 Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
17.12.2019 18:32:53