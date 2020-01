İBB'nin eğitim yardımı için yeni başvuru alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine verdiği eğitim yardımında 30 bin öğrenci hedefinin yakalanması için yeniden başvuru almaya başladı.İBB'den yapılan açıklamaya göre, " Genç Üniversiteliye Eğitim Yardımı projesinde koşulları taşıyan toplam 12 bin 334 öğrenci yardım almaya hak kazandı. Kriterleri tutmadığı için yardımdan faydalanamayan 2 bin 605 öğrenci yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak. Kalan 15 bin kişi için 27 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında yeni başvurular alınacak.108 bin 528 öğrencinin başvuruda bulunduğu eğitim yardımından gerekli şartları sağlayan 12 bin 334 üniversiteli eğitim yardımı almaya hak kazandı. Toplam 3 bin 200 TL olarak belirlenen yardımın ilk taksiti olan 1200 TL ise aralık ayında ödendi.Başvurusu olumlu olan 5 bin 254 kişi ise koşulları karşılayamadığı için evrak kontrolü olumsuz sonuçlandı. Sonuçlarda, beyan uyumsuzluğu, not ortalaması, açık öğretim ve ön lisans öğrencisi olmak, son sınıfta olmak ve diğer kurumlardan burs almak gibi sebepler etkili oldu.- Not ortalaması düşürüldü, burs şartı kaldırıldıİBB yönetimi, 30 bin öğrenci hedefine ulaşılması için yeni bir çalışma başlattı. Kriterleri tuttuğu halde ön lisans ve son sınıfta okuyan kişiler ile not ortalaması belirlenen sınırın altında kalan toplam 2 bin 605 kişinin yeniden değerlendirilmesine karar verildi.Çalışma kapsamında, eğitim yardımı kriterlerinde de iyileştirmeye gidildi. Buna göre; 4 üzerinden "2,5", 100 üzerinden "60" olan not ortalaması; 4 üzerinden "2", 100 üzerinden "53" olarak revize edildi. Başka bir kurumdan burs alamama şartı da başvuran kişilerin dezavantajlılık durumu gözetilerek kaldırıldı.Yeni şartlarla 15 bin öğrenciye daha eğitim yardımı verilmesi için başvurular, 27 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden alınacak. 7-9 Şubat'ta yapılacak değerlendirmenin ardından 10 Şubat'ta eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesi www.ibb.istanbul sitesinden yayınlanacak. Öğrenciler belgelerini 11-22 Şubat'ta teslim edecek. İhtiyaç olursa 25 Şubat'ta yedek liste açıklanacak.