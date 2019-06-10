İBB'nin "Engelsiz Yaz Okulu" 24 Haziran'da başlıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB
)'nin "Engelsiz Yaz Okulu" 24 Haziran'da başlayacak. İstanbul
genelinde İBB'nin 15 engelliler merkezinde düzenlenecek programa 7-13 yaş arası çocuklar katılabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü'nün organize ettiği yaz okulları Kadıköy
, Tuzla
, Sultanbeyli
, Sancaktepe
, Ümraniye
, Silivri
, Büyükçekmece
, Esenler
, Sultangazi
, Bayrampaşa
, Kağıthane
ve Fatih
'teki engelliler merkezinde düzenlenecek. Yaz okullarına 7-13 yaş arası her gruptan engelli çocuklar katılabilecek. Programda çocuklara bağımsız yaşam, okuma-yazma, müzik, sahne sanatları, görsel sanatlar, bahçe, spor, makrome, takı tasarım, ebru sanatı, galoş üretimi, çini ve seramik, ahşap işlemecilik ile mum yapımı gibi çeşitli branşlarda eğitimler verilecek.
Yaz okulu eğitim programı 9 Ağustos tarihinde son bulacak.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Güncel