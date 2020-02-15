Haberler » Güncel » İBB'nin fayton kararı faytoncu esnafını ikiye böldü - Haber

İBB'nin fayton kararı faytoncu esnafını ikiye böldü

Adalar'daki fayton plakalarının ve faytona sürülen atların İBB tarafından satın alınması faytoncu esnafını ikiye böldü.

15.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:45İBB'nin fayton kararı faytoncu esnafını ikiye böldü
'daki fayton plakalarının ve faytona sürülen atların İBB tarafından satın alınması faytoncu esnafını ikiye böldü. İBB'ye fayton plakalarını satmaya karşı çıkan bazı faytoncular, Büyükada'da oturma eylemine başladı.
Adalar'da ruam hastalığı nedeniyle çok sayıda atın öldürülmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tescilli fayton plakalarına 300 bin TL, at başına 4 bin TL ödeyerek faytonculardan satın almaya başlamıştı. Bazı faytoncuların bu karara karşı çıkmasının ardından faytoncu esnafı ikiye bölündü. Fayton ve atlarını İBB'ye satmayarak faytonlarını çalıştırmaya devam etmek isteyen faytoncular, Büyükada meydanında oturma eylemine başladı. Eylem yapan faytoncular İBB'nin kendilerine verdiği parayı kabul etmeyeceklerini bildirdi.
(İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
09:34  O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 11:25:49