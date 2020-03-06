İBB'nin 'Geçici Sergi Platformu' Taksim'den sonra Bağcılar'da

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'na kurulan 'Geçici Sergi Platformu' bu sefer Bağcılar Meydanı'na kurulmaya başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından "İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor" projesi kapsamında, daha önce Taksim Meydanı'na kurulan ve tartışmalara sebep olan 'Geçici Sergi Platformu' bu sefer Bağcılar Meydanı'na kuruldu. Platformun bir süre meydanda kalıp sergilere ev sahipliği yapması bekleniyor.

"NE GEREK VAR BÖYLE BİR ŞEYE?"

Platform hakkında konuşan Turan Timur Şahin, "Taksim'de gördüm daha önce bir şeye benzetemedim açıkçası ne gerek var böyle bir şeye. Maliyeti de sanırım 650 Bin lira civarı bir şey, hiç gerek yok yani. Bunu oradan oraya taşıyacaklar bir ton maliyet. Ben gereksiz buluyorum açıkçası. Taksim Meydanı'nda gördüm daha önce bir anlam veremedim doğrusu." dedi.

"BEN ÇOK MEMNUN OLDUM"

Akif Güven ise, "Ben çok memnun oldum. Bağcılar'a böyle bir şeyin gelmesi ilk olarak memnun edici. Taksim'dekini gördüm ama buraya kadar geldi hayret ettim. Bizler için güzel bir şey." diye konuştu.

- İstanbul