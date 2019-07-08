İBB'nin ilk Meclis toplantısında konuşan Tevfik Göksu: Başkanın vaatlerini teklif haline getirip Meclis'e sunacağız

Toplantı Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşmaıs ile başladı. İmamoğlu temmuz ayında ölenleri andığı konuşmasının ardından sözü AK Parti grubu adına Grup Başkanı Tevfik Göksu'ya verdi.

Tevfik Göksu konuşmasına Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederek başladı ve 23 Haziran seçimi için, "İstanbullular iradesini göstermişti. Bizim için milletin iradesi başımızın üzerindedir. Bu sonuçlarla İstanbullular icra yetkisini size, denetleme yetkisini ise bize vermiştir" dedi. Göksu daha sonra AK Parti döneminde yapılanları anlatarak kenti yeni yönetime emanet ettiklerini söyledi. Belediye ile ilgili yolsuzluk iddialarının asılsız olduğunu savunan Göksu, İstanbulluların yararına olacak her projeyi destekleyeceklerini ifade etti. AK Parti sözcüsü, "Güzel şeyler yapacaktık ama dedirtmeyeceğiz, sizlerin geçmişte yaptığı gibi engel olmayacağız. Hatta sayın başkanın vaatlerini teklif haline getirip meclise sunacağız. AK Parti ve MHP olarak kendi partisi destek vermese bile biz destek vereceğiz" dedi.

Göksü, "Dün CHP'nin ve Sayın Başkanın iletişimini üstlenen bir gazetede sayın valimiz hakkında ahlaksız bir haber yayınlandı. Bunu servis eden her kimse, ki bunu da herkes az çok biliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden borçlanma kararı çıkmadan belediye başkanı nasıl borçlanabilir? " diyerek CHP'yi eleştirdi.