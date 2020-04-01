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İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı

İçişleri Bakanlığı'nın izinsiz olduğu gerekçesi ile engellediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgınına karşı başlattığı bağış kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı.

01.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek için 30 Mart günü başlattığı bağış kampanyasında şu ana kadar toplam 6.5 milyon lira toplandı.

HESAPLAR DONDURULDU

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası İstanbul Valiliği'nin İBB'nin bağış hesabı açtığı bankalara gönderdiği yazı üzerine 2 banka hesapları dondurmuştu. Edinilen bilgiye göre şu an için toplanan bağışın 5 milyon liralık kısmı, bloke edilmeyen banka hesaplarına yatırıldığı için İBB'nin kasasında duruyor.

BLOKE EDİLEN HESAPLARDA 1 MİLYON 429 BİN TL BULUNUYOR

Bloke edilen hesaplarda daşu an toplam 1 milyon 429 bin TL bulunuyor. Bağış hesabını donduran kamu bankasında 899 bin TL'lik, özel bir bankada ise 530 bin TL'lik bağış bulunuyor. İBB, bugün genelgenin iptali ve bankaların bloke işlemlerini kaldırmak için mahkemeye başvuracak.

NE OLMUŞTU?

Tüm dünya ile beraber Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye olarak "Birlikte başaracağız" sloganı ile bağış kampanyası başlattıklarını duyurmuştu. Bağış toplamak için 4 bankada hesap numaraları açıldı. İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımlayarak bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin Yardım Toplama Kanunu'nun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri belirtilerek bu konuda işlem yapılması istendi. İstanbul Valiliği de bağış hesabı açılan bankalara yazı göndererek hesapların bloke edilmesini istedi. 2 banka hesapları dondurdu.

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İBB’nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Politika, Güncel

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı

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