02.07.2019 18:12
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"İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" iddiası

"İBB

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "(İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kayıp araç filosu bulundu) başlığıyla verilen haberin kesinlikle aslı astarı yoktur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "(İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kayıp araç filosu bulundu) başlığıyla verilen haberin kesinlikle aslı astarı yoktur." ifadesini kullandı.
Bazı haber sitelerinde "İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamada bulunan Yavuz, şunları kaydetti:
"Bazı haber sitelerince 'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' başlığıyla verilen haberin kesinlikle aslı astarı yoktur. Keşke haberi yapanlar, haberin doğru olup olmadığını birazcık araştırarak bu haberi yapmış olsalardı. Gazetecilik ahlakı, haberin doğruluğunu araştırmayı gerekli kılar. Keşke, salt birileri adına birilerini karalamanın kimseye bir faydası olmayacağı bilinseydi. Keşke tek amacınız doğruyu bulmak, yanlışı yok etmek olsaydı. Dürüst bir şekilde, hep birlikte ve ahlaklıca..."
Kaynak: AA
Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Twitter, Politika

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