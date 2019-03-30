İbb'nin Kütüphanelerinden 800 Bin Kişi Faydalandı

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Hiç Kapanmayan Kütüphaneler" uygulaması yoğun ilgi görüyor. Beyoğlu, Fatih, Başakşehir, Kartal ve Ümraniye ilçelerindeki 5 farklı kütüphaneden bugüne kadar yaklaşık 800 bin kişi faydalandı.İBB'den alınan bilgiye göre, belediyenin 2014 yılında Türkiye'de bir ilke imza atarak Atatürk Kitaplığı'nda başlattığı ve 2019 yılında 4 kütüphanenin daha hizmete dahil edildiği "Hiç Kapanmayan Kütüphane"lere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.Nadide el yazma eserler, özel koleksiyonlar, kartpostallar, haritalar, eski gazete ve dergilerden güncel yayınlara kadar yaklaşık 800 bin kitap arşivine sahip İBB kütüphanelerinde ziyaretçilere; Wİ-Fİ, fotokopi, dijital çekim hizmeti de veriliyor. 7 gün 24 saat açık kütüphanelerde gece ders çalışan ziyaretçilere hafta içi her gün çay, kek, sıcak çorba, sandviç, su, meyve suyu ikramı yapılıyor.Kütüphanelerden bugüne kadar yaklaşık 800 bin kişi faydalandı.İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü verilerine göre, Beyoğlu'ndaki İBB Atatürk Kitaplığı'ndan 599 bin 735 kişi, Fatih bulunan İBB Ahmet Kabaklı Halk ve Çocuk Kütüphanesinden 31 bin 756 kişi, Başakşehir'deki İBB Rasim Özdenören Halk ve Çocuk Kütüphanesi'nden 90 bin 769 kişi, Kartal'daki İBB Muallim Cevdet Halk ve Çocuk Kütüphanesi'nden 33 bin 226 kişi, Ümraniye'deki İBB Ahmet Süheyl Ünver Halk ve Çocuk Kütüphanesi'nden 41 bin 102 kişi faydalandı.