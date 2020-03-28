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İBB'nin Psikolojik Danışma Hattı vatandaşlara hizmet veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin geçen hafta kurulan Psikolojik Danışma Hattı'na 2 bini aşkın arama geldiğini belirterek, "Psikologlarımızla iletişim hattımızla yanınızdayız. Bütün psikologlarımız size yardımcı olmaya hazır." ifadesini kullandı.

28.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:44
İBB'nin Psikolojik Danışma Hattı vatandaşlara hizmet veriyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin geçen hafta kurulan Psikolojik Danışma Hattı'na 2 bini aşkın arama geldiğini belirterek, "Psikologlarımızla iletişim hattımızla yanınızdayız. Bütün psikologlarımız size yardımcı olmaya hazır." ifadesini kullandı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu, İstanbul Valiliğinde düzenlenen İl İdare Kurulu toplantısının ardından, Yenikapı'da kurulan İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi'nde (İYKM) açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan açıklamasında, valilikte düzenlenen toplantıda devletin diğer kurumlarıyla bir araya gelmelerinin çok değerli olduğunu ifade etti.
İl İdare Kurulu toplantısında seyahat kısıtlılığı ile balık tutma, park, orman ve sahil kenarı gibi toplu bulunulan yerlere gitmenin yasaklanmasıyla ilgili karar alındığını aktaran İmamoğlu, kararların detaylarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklayacağını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) gerçekleştirilecek pandemi toplantısına da katılacağını belirten İmamoğlu, "İstanbul, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük şehri. Bu noktada en sıkı ve doğru tedbirler burada alındığında gerçekten bunun hem sosyolojik hem psikolojik açıdan ülkemize hatta dünyaya faydalı olacağını biliyoruz. Bu konuda hepimizin çok duyarlı olması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.
Sokağa çıkma noktasında büyük bir kısıtlılık getirilmesi kanaatinde olduğunu ifade eden İmamoğlu, her kurumun tedbir aldığına fakat bunu dinlememekte ısrar eden kişiler bulunduğuna dikkati çekti.
İmamoğlu, herkesin sokağa çıkma yasağı varmış gibi hareket etme zorunluluğu olduğunu anlatarak, yaşanan durumun hafife alınmaması çağrısı yaptı.
"Psikologlarımız size yardımcı olmaya hazır"
Psikolojik olarak da zor günler geçirildiğine işaret eden İmamoğlu, bu konuda herkesin dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.
İmamoğlu, İBB'nin geçen hafta kurulan Psikolojik Danışma Hattı'na ilişkin de şunları kaydetti:
"Dün, 2 bini aşkın arama oldu. 26 farklı şehirden Psikolojik Danışma Hattımız arandı. Hatta 3 farklı ülkeden yine Psikolojik Danışma Hattımız arandı. Bizi her yerden arayabilirsiniz. Psikologlarımızla iletişim hattımızla yanınızdayız. Bütün psikologlarımız size yardımcı olmaya hazır. Psikolojik danışma hattımız 02124494900. Buradan psikologlarımız, bulundukları yerlerden sizinle telefonda bağlantı kurup, görüşmelerini yapacaklar."

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel

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