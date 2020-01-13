Haberler » Güncel » İBB'NİN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTABINI SATMASINA PROTESTO - Haber

İBB'NİN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTABINI SATMASINA PROTESTO

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, Selahattin Demirtaş'a ait kitapların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)' ne bağlı İstanbul Kitapçısı'nda satışa çıkarılmasını protesto etti.

13.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:47İBB'NİN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTABINI SATMASINA PROTESTO
TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, Selahattin Demirtaş'a ait kitapların Büyükşehir Belediyesi (İBB)' ne bağlı İstanbul Kitapçısı'nda satışa çıkarılmasını protesto etti.

Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Kitapçısı önünde bir araya gelen grup,  pankart açarak basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklaması yapan Barış Demiralay, "Dün Demirtaş'ın tiyatrosunu büyük bir dayanışmayla belediyenin kültür merkezinde oynatanlar bugün kitaplarını internetten satışa çıkardılar. Yarında heykelini dikmeye kalkacaklar" dedi.

Demirtaş'ın 12 ayrı suçtan hükmü olduğunu belirten Demiralay, "Bunlar; terör örgütü kurmak, terör propagandası yapmak, teröre destek vermek, halkı tahrik emek, Cumhuriyet düşmanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine düşmanlık olmak başlıca suçlarıdır. Tiyatroyla, şiirle, türküyle kimse bizi aldatamaz. Bugün Demirtaş'ın kitaplarını raflara koyanlar kimseyi bize masum gösteremez" ifadelerini kullandı.

Barış Demiralay, "Demirtaş'ın kitapları İBB raflarından indirilmeli, hangi yayınevlerinde satılıyorsa derhal raflarından kaldırmalıdır ve bununla ilgili soruşturma açılmalıdır" diye konuştu. Grup basın açıklamasının ardından sloganlar atarak dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------

Basın açıklamasından detaylar

Slogan atılması

İstanbul Kitapçısından detay

Genel ve detaylar


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Demirtaş, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:34  Öksüz ve Sekmen'e Türkiye Azerbaycan dostluğuna katkıları nedeniyle madalya verildi - Haber
18:34  Giresun'da kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı - Haber
18:34  Hesap kavgasında müşterisini öldüren restoran sahibi tutuklandı - Haber
18:32  İngiltere'den Nepal'e yürüyen gezgin, Gemlik'te mola verdi - Haber
18:31  MSB: Resulayn'da kiliseye insani yardım yapıldı - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
13.01.2020 18:36:13