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İbb'nin sosyal medya açıklamasına sultangazi belediyesi'nden tepki

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin twitter paylaşımına sosyal medya üzerinden Sultangazi Belediyesi tepki gösterdi.

12.10.2019 14:20
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin twitter paylaşımına sosyal medya üzerinden Sultangazi Belediyesi tepki gösterdi.
Sultangazi'de oturan bir kişi, meydan aydınlatmasının çalışmadığını sosyal medya üzerinden İBB'nin "Beyaz Medya" hesabına iletti.
İBB'nin twitter hesabından ise, "Konu hakkında Sultangazi Belediyesi yetkililerine bilgi paylaşıyoruz" cevabı verildi. Ancak İBB'nin bu paylaşımına Sultangazi Belediyesi'nden tepki geldi. Sultangazi Belediyesi'nin sosyal medya hesabından "Merhaba @ibbBeyazmasa
; bizce artık her şikayeti ilçe belediyesine yönlendirme anlayışını terketmeniz, sizin ve paydaşlarınızın sorumluluk alanlarınızı iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Vatandaşımızın şikayetinde ilçe adını görüp ilçe belediyesine topu atmak hiç etik değil..." cevabı verildi.
İbb'nin sosyal medya açıklamasına sultangazi belediyesi'nden tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultangazi, Güncel

Kaynak: DHA

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