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İBB'NİN TAKSİM'E KURDUĞU GEÇİCİ SERGİ PLATFORMU KALDIRILIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı.

23.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:50İBB'NİN TAKSİM'E KURDUĞU GEÇİCİ SERGİ PLATFORMU KALDIRILIYOR
Büyükşehir Belediyesi'nin Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı. Öğleden sonra Taksim Meydanı'na gelen İBB ekipleri önce serginin çevresini bariyerlerle kapattı. Ardından ise sergi platformunun söküm işlemleri başladı.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin çalışmasından görüntüler

-Geçici sergi platformu görüntüsü

-Detay görüntüler


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Taksim, Güncel

Kaynak: DHA

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