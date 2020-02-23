İBB'NİN TAKSİM'E KURDUĞU GEÇİCİ SERGİ PLATFORMU KALDIRILIYOR

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim
Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı. Öğleden sonra Taksim Meydanı'na gelen İBB ekipleri önce serginin çevresini bariyerlerle kapattı. Ardından ise sergi platformunun söküm işlemleri başladı.
Görüntü Dökümü
---------------------
-Ekiplerin çalışmasından görüntüler
-Geçici sergi platformu görüntüsü
-Detay görüntüler
- İstanbul