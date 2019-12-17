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İBB'NİN ULAŞIM ÇALIŞTAYINDA GERGİNLİK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir," 'Niye böyle bir şey düzenledim ?' diye de kendime kızıyorum" Ramazan EĞRİ - İSTANBUL, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen ulaşım kongresinde iki grup arasında gerginlik çıktı.

17.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:18İBB'NİN ULAŞIM ÇALIŞTAYINDA GERGİNLİK

İBB Genel Yardımcısı Orhan Demir,

" 'Niye böyle bir şey düzenledim ?' diye de kendime kızıyorum"

Ramazan EĞRİ - İSTANBUL, Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen ulaşım kongresinde iki grup arasında gerginlik çıktı.

İBB tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde "İstanbul Ulaşımını Konuşuyor" başlıklı "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" düzenledi. 2 gün sürecek kongrenin ilk gününde iki grup arasında gerginlik çıktı. Taksici ve UBER'ci olduğu belirtilen iki grup arasındaki gerginlik araya girenlerin müdahalesiyle sona erdirildi. Bu sırada ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir gerginliğin ortasında kaldı. Demir, "Bu olaylar hiç birimize yakışmıyor. Ben gerçekten çok üzüldüm. 'Niye böyle bir şey düzenledim?'  diye de kendime kızıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Gerginlikten görüntü

-Araya girmeye çalışanlar

-Orhan Demir'den görüntü

-Orhan Demir'in açıklamaları



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Orhan Demir, Sekreter, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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