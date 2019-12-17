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İBB'nin ulaşım çalıştayında gerginlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen ulaşım kongresinde iki grup arasında gerginlik çıktı.

17.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:48İBB'nin ulaşım çalıştayında gerginlik
Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen ulaşım kongresinde iki grup arasında gerginlik çıktı.

İBB tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde "İstanbul Ulaşımını Konuşuyor" başlıklı "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" düzenledi. 2 gün sürecek kongrenin ilk gününde iki grup arasında gerginlik çıktı. Taksici ve UBER'ci olduğu belirtilen iki grup arasındaki gerginlik araya girenlerin müdahalesiyle sona erdirildi. Bu sırada ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir gerginliğin ortasında kaldı. Demir, "Bu olaylar hiç birimize yakışmıyor. Ben gerçekten çok üzüldüm. 'Niye böyle bir şey düzenledim?'  diye de kendime kızıyorum" dedi.


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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