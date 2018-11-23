İbb Öğretmenler Günü'ne Özel Program Düzenledi

23 Kasım 2018 Cuma 10:19



23 Kasım 2018 Cuma 10:19

– İstanbul Büyükşehir Belediyesi atamaları İstanbul'a yapılan öğretmenlere 'Hoş geldin' dedi.Yenikapı Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 'İstanbul'a Hoşgeldin Öğretmenim' adıyla düzenlenen yemek programına 2 bin öğretmen aileleriyle birlikte katıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da 'Meslektaşlarım' dediği öğretmenleri yalnız bırakmadı."TOPLUMU YETİŞTİREN İNSANLARIZ"Dünyaya bir daha gelse yine öğretmen olmak istediğini belirten Anasınıfı Öğretmeni Ayşegül Bileyen, "Toplumu yetiştiren insanlarız. Bu meslek gerçekten çok değerli. Ben bir öğretmenim sayesinde öğretmen oldum. 24 Kasım Öğretmenler Günü çok özel evet ama bizlere her gün öğretmenler günü" dedi."ÖĞRETMENLİK ÇOCUKLARIN HAYATLARINA DOKUNMAKTIR"Rehberlik Öğretmeni Seda Kayapınar, öğretmenlik mesleğiyle ilgili şunları söyledi:"Öğretmenlik bir alanda değil pek çok alanda çocuklarla ilgilenmektir. Onların hayatlarına dokunmaktır. O çocuğun saçlarını okurken o güzel duyguyu hissettiğiniz anda öğretmenlikten verimi alabiliyorsunuz. Bizim bir özel günümüz var ama çocuklardan aldığımız o enerjiyle her gün öğretmenler günü gibi hissediyoruz.""ÖĞRETMENLİK GÖNÜLDEN YAPILAN AMA ÖNEMLİ GÖREVLERİ OLAN BİR MESLEKTİR"Öğretmenliğin gönülden yapılan ama önemli görevleri olan bir meslek olduğunu kaydeden Anasınıfı Öğretmeni Şerife Havuz, "Elimizdeki fidanları yetiştirmemiz, çoğaltmamız ve topluma kazandırmamız gerekiyor. Öğretmenlik mesleği çok kutsal bir meslek" ifadelerini kullandı."KURUCU BİR NESİL YETİŞTİRMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise yaptığı kürsü konuşmasında, "Aslında kurucu bir nesil yetiştirmek için uğraşıyoruz. Gelecek kuşakları onurla ve değerle üreten yüksek bir görev icra ediyoruz. Öğrencileri geleceğe hazırlarken çok yönlü olabilmeleri için çabalıyoruz" diyerek öğretmenlere teşekkür etti. - İstanbul