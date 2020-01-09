İBB önünde atlar için yaşam zinciri

Hayvan hakları aktivistlerinin, Adalar 'da 105 atın ölmesinin ardından atlı faytonların tamamen yasaklanması talebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde başlattıkları eylem kapsamında yaşam zinciri oluşturuldu.

Hayvan aktivistlerinin 19 Aralık 2019 günü İBB'nin Saraçhane binasının karşısında başlattıkları "Yaşam Nöbeti" sürüyor. Hayvanseverler, yaşam zinciri oluşturmak için öğlen saatlerinde İBB önüne geldi. Basın açıklaması sırasında polis güvenlik önlemi aldı. Atlı faytonların yasaklanması için sürdürdükleri eylem kapsamında 30 Aralık günü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını İBB Başkanlık binası önünde yaptıkları basın açıklaması ile kamuoyuna duyuran aktivistler ardından İBB önünde "yaşam zinciri" oluşturarak bir saat boyunca nöbet tuttular.