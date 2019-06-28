İBB önünde bildiri okuyanlar konuştu: Talimatla oradaydık

Posta yazarı Tolga Işık , İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Ekrem İmamoğlu aleyhinde bildiri okuyanların açıklamalarını aktardı. Işık, bildiri okuyanların "Bize ne için orada olacağımız söylenmedi. Talimatla oradaydık" dediğini paylaştı.

Posta yazarı Tolga Işık , "İBB'de genel af yok" başlığıyla yayımlanan yazısında belediye önünde bildiri okuyanların açıklamalarını paylaştı. Işık, şu ifadeleri kullandı:

"MECBUREN GİTTİK"

"İBB önünde bildiri okuyan çalışanlardan iki gündür mesajlar yağıyor. Diyorlar ki 'Bize ne için orada olacağımız söylenmedi. Şu saatte burada olacaksınız olmazsanız işinizden olursunuz diye talimat geldi. Mecburen gittik.'

Doğru mu değil mi, işler terse dönünce mi böyle söylüyorlar bilemem. Ama kendilerinden gelen bilgi aynen bu. Muhtemelen bu eylemleriyle ilgili İBB'de bir disiplin süreci başlatılacaktır. Sürecin sonunda çalışanlar tehditle oraya getirildiyse tehdit edenlere, gönüllü geldilerse bizzat kendilerine ceza verilebilir."