Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İBB önünde işçilerin eylemi 207 gün sonra sona erdi - Haberler

İBB önünde işçilerin eylemi 207 gün sonra sona erdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan işçilerin İBB binası önünde yaklaşık 7 aydır süren eylemi, sendikalarla imzalanan protokol uyarınca bugün sona erdi.

20.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:25
İBB önünde işçilerin eylemi 207 gün sonra sona erdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan işçilerin İBB binası önünde yaklaşık 7 aydır süren eylemi, sendikalarla imzalanan protokol uyarınca bugün sona erdi. 207 gün süren eylemi sonlandıran işçiler ise Haziran ayı sonuna kadar tekrar iş başı yapabilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) çıkarılan işçilerin Saraçhanede bulunan İBB binası önünde yaklaşık 7 aydır süren eylemi, sendikalarla imzalanan protokol uyarınca bugün sona erdi. 207 gün süren eylemin sona ermesinin ardından bugün son kez bir araya gelen işçiler basın açıklaması yaptı. Açıklamalarda bulunan Hak-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, "Bugün bizim için hüzünlü bir Cuma günüydü ama toplantıdan sonra aldığımız karar ile Cuma gününü mutlu bir gün haline getirdi. Yaklaşık 207 gündür işlerinden olan İBB'e bağlı şirketlerden atılan arkadaşlarımız bugün işlerine geri dönme noktasında bir mutabakata vardık. Arkadaşlarımız Haziran ayı sonuna kadar işlerine dönecekler" dedi.
"7 AYDAN BERİ MÜCADELE VERDİK, 2 AY İÇERİSİNDE GERİ DÖNÜLMESİ KARARI ALINDI"
Saraçhane önünde bir araya gelen işçiler adına açıklama yapan Umut Aydoğan, "27 Ağustos itibariyle haksız yere işten çıkartıldığımız için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bir mücadele başlatmıştık. Bu mücadeleyi de hak mücadelesi olarak başlatmıştık. Yaklaşık 7 aydan beri bu mücadeleyi sürdürdük. Bu mücadeleyi sürdürürken çok mağduriyetler yaşadık. Beraber yağmurun altında ıslandık. Beraber güneşin altında kavrulduk. Beraber dertlerimizle hüzünlenip, sevinçlerimizle herkese mutluluk yaydık. Biz burada birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde gösterdiğimize inanıyorum. Kesinlikle taşkınlık ve bir hakarette bulunmadan, hiçbir siyasi olaya karışmadan hakkını savunan insanlardık. 7 aydan beri de bunun savunulması için bir mücadele verdik. Bugün itibariyle sendika temsilcilerimiz buraya geldi. Daha sonra başkanımızın yanına giderek kendisiyle görüşme sağladık. Yaklaşık 208 kişi olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesinde kriterlere bakılarak işçilerin yaklaşık 2 ay içerisinde geriye dönülmesi konusunda karar alındı. İstanbul'a hizmet etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
207 gün süren eylemi sonlandıran işçiler Haziran ayı sonuna kadar tekrar İBB bünyesinde iş başı yapabilecek.
(Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbullular ’evde kal’ çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler Haberler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi Haberler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Haberler
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

Osman Kavala'ya "Anayasa'yı ihlal" suçlamasından tahliye - Haber Tekstil atölyesinde koronavirüs tedbirleri - Haber Esenler'de "Evde Kal Esen Kal" yarışması - Haber OSMAN KAVALA'YA "ANAYASA'YI İHLAL" SUÇLAMASINDAN TAHLİYE - Haber SAKARYA Öğretmenden sağlık çalışanlarına türkü - Haber İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler - Haber Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber
Loading