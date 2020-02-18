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İBB önünde kendini yakmaya çalıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne gelen bir kişi, Şişli'de tezgahı elinden alındığı gerekçesiyle üzerine tiner dökerek kendisini yakmak istedi.

18.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 18.02.2020 08:56
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne gelen bir kişi, 'de tezgahı elinden alındığı gerekçesiyle üzerine tiner dökerek kendisini yakmak istedi. Bir süre polis tarafından ikna edilen vatandaş, İBB binasına alındı.
Olay, saat 23.50 sularında Fatih'teki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Şişli'de zabıta tarafından tezgahı elinden alındığını ileri süren vatandaş, elinde bir tiner şişesiyle İBB önüne geldi. Şahıs daha sonra tineri üzerine döküp, bağırarak kendini yakacağını söyledi. Durumu fark eden güvenlik görevlileri polise verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakikanın ardından şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi. Daha sonra üzeri aranan şahıs, polis ve güvenlik görevlilerince İBB binasına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
İBB önünde kendini yakmaya çalıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şişli, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


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