Seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyen grup, İBB binası önünde su zammını protesto etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önünde "su zammı" protestosu yapıldı.

GRUPLA POLİS ARASINDA İTİŞME YAŞANDI

Halkevleri üyesi yaklaşık 20 kişilik bir grup, Kasım ayı meclis toplantısı öncesi İBB'nin Saraçhane'deki binası önüne geldi. İBB'nin giriş kapısında toplanmak isteyen gruba polis izin vermedi. Grupla polis arasında itişme yaşandı. Bunun üzerine eylemciler, İBB'nin yan kapısına geçerek basın açıklaması yaptı.

"HİÇBİR HAKLI GEREKÇE BULAMAZSINIZ"

Halkevleri Beşiktaş Şube Başkanı Murat Yıldırım, "İstanbul'da yaşana milyonlarca emekçi sadece musluktan akan suya değil paketlenmiş içme suyuna da para vermektedir. İBB Hamidiye suyunu satış rakamlarını övmeden önce her hanede içilebilir temiz içme suyunun akmasını sağlamalıdır. Biliyoruz ki bu mümkün. İBB yönetimini bir kez daha uyarıyoruz. Suya zam yapmayı aklınızdan çıkarın. Hiçbir haklı gerekçe bulamazsınız" diye konuştu.

28 KASIM'DA GÖRÜŞÜLECEK

İSKİ'nin su zammı teklifi 28 Kasım'daki İSKİ Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

"İMAMOĞLU'NA OY VERİN" ÇAĞRISI YAPMIŞLARDI

Halkevleri eş genel başkanları Dilşat Aktaş ve Nuri Günay, yazılı bir açıklama yayımlayarak 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu'na oy verme çağrısı yapmıştı.