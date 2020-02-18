Haberler » 3. Sayfa » İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı - Haberler

İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı

Şişli'de ismi henüz öğrenilemeyen bir vatandaş, tezgahı elinden alındı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önünde üzerine tiner dökerek yakmak istedi.

18.02.2020 01:38 | Son Güncelleme: 18.02.2020 01:38İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı
'de ismi henüz öğrenilemeyen bir vatandaş, tezgahı elinden alındı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önünde üzerine tiner dökerek yakmak istedi. Bir süre polis tarafından ikna edilen vatandaş, İBB binasına alındı.

Olay, saat 23.50 sularında Fatih'teki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Şişli'de zabıta tarafından tezgahı elinden alındığını ileri süren vatandaş, elinde bir tiner şişesiyle İBB önüne geldi. Şahıs daha sonra tineri üzerine döküp, bağırarak kendini yakacağını söyledi. Durumu fark eden güvenlik görevlileri polise verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakikanın ardından şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi. Daha sonra üzeri aranan şahıs, polis ve güvenlik görevlilerince İBB binasına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şişli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  18 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 18 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
18:02  Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun kaç yaşında, nereli?
16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
18.02.2020 02:29:16