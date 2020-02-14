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İBB ÖNÜNDE ULAŞIM ZAMMI PROTESTOSU

GENÇLİK Örgütleri adı altında bir araya gelen üniversite öğrencileri İstanbul 'da toplu ulaşıma yapılan zamları protesto etti.

14.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:24İBB ÖNÜNDE ULAŞIM ZAMMI PROTESTOSU

GENÇLİK Örgütleri adı altında bir araya gelen üniversite öğrencileri 'da toplu ulaşıma yapılan zamları protesto etti.

İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan öğrenciler 'Ulaşım haktır engellenemezö, 'Ulaşım zamları geri alınsınö sloganları attı. Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Umut Doğan, toplu ulaşıma yapılan zamların geri çekilmesini istediklerini belirterek, Büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşayan halkın sırtına büyük bir yük daha binmiş oldu. dedi. Ağzına kadar dolu otobüs ve metrobüslerde yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Doğan, 'Her yapılan zamda hizmetleri durdurmaktan bahseden, dayanamadıkları için mecbur olduklarını ifade edenlere sesleniyoruz En doğal hakkımız olan ulaşım zamlarını kabul etmiyoruz. diye konuştu. Doğan, zamlar geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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