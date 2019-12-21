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İbb önündeki fayton protestosu devam ediyor

Hayvanseverler İmamoğlu görüşmesinden hak değil rant çıkmıştırİSTANBUL DHAAdalar'daki at ölümlerini protesto eden bir grup hayvanseverin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde başlattığı eylem devam ediyor.

21.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:14
Hayvanseverler İmamoğlu görüşmesinden hak değil rant çıkmıştır
İSTANBUL DHA
Adalar'daki at ölümlerini protesto eden bir grup hayvanseverin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde başlattığı eylem devam ediyor. Eylemin 3.gününde basın açıklaması yapan grup, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkilerini sürdürdü.
Adalar'da faytonlardaki bazı atların hastalanarak ölmesini protesto eden bir grup hayvanseverin başlattığı eylem 3.gününde devam ediyor. Belediye binasının karşısındaki parkta devam eden protestoda hayvanseverlerin kurduğu çadır sayısı 9'a çıktı. 'Hayvanların kanı İBB'nin elinde sloganı atan grup üyeleri 'Sembolik Başkan, Sembolik Yaşam, yüzde 100 ölüm pankartı açtı. Grup adına yapılan basın açıklamasında faytonların kaldırılana kadar eylemin devam edeceği belirtildi. Hayvanseverlerin dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeye de değinilen basın açıklamasında 'İmamoğlu görüşmesinden hak değil rant çıkmıştır. Bu refahçı uygulamalar atlar için bir anlam ifade etmemektedir. Köleliğin iyisi, güzeli, süslüsü olmaz. Kölelik köleliktir. Atlar kölelikten kurtulana dek yaşam nöbetine devam edeceğimizi tüm kamuoyuna yeniden duyuruyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun sembolik işkence önerisini hiç duyulmamış sayıyoruz. İstanbul'un, Adalar'ın, tarihin utancı atlı faytonların kaldırılması Ekrem İmamoğlu'nun iki dudağının arasındadır. Kendisi sahip olduğu bu kamu gücünü kullanıp atları zulümden kurtarana dek sembolik başkan, sembolik yaşam, yüzde 100 ölümle anılacaktır denildi.
İbb önündeki fayton protestosu devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Güncel

Kaynak: DHA


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