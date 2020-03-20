İBB önündeki işçi eylemi anlaşmayla sona erdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde yaklaşık 7 aydır süren işçi eylemi, Hak-İş Konfederasyonu'a bağlı ilgili sendikalarla imzalanan protokolle sona erdi.İBB ve sendika yöneticileri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla Florya'daki başkanlık konutunda bir araya geldi.Toplantıya, İBB'yi temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, başkan danışmanları Yiğit Duman ve Murat Ongun ile Hak-İş'e bağlı Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası (OLEYİS) Genel Başkanı Vedat Böke, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Keskin ile Halil Özdemir katıldı. Eylemdeki işçileri temsilen de 8 kişi, toplantıda hazır bulundu.İlk sözü alan Vedat Böke, eylemin sona erip işçilerin işlerine dönecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Arkadaşlarımızın mücadele sürecini uzun zamandır birlikte yaşadık. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hakikaten usulünce, kırmadan, dökmeden, hakaret etmeden, kurallar çerçevesinde mücadele etmişlerdi. Bu arkadaşlarımızın tek dertlerinin işlerine dönmek olduğunu söylemiştik. Siyasi bir kavgalarının olmadığını başından beri söylüyorduk. Şimdi de aynı şeyleri söylüyoruz. Özellikle size, bu arkadaşlarımızın mağdur olduğuna inanıp, bu görüşmeyi yapıp, bu kararı aldığınız için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Belki de hayatımda yaşadığım en mutlu anlardan bir tanesini şu anda yaşıyorum. Yaklaşık 208 aile, bunların çocukları… Bu mutluluk bize yeter diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.İBB Başkanı İmamoğlu ise katılımcılara teşekkür ederek, "Herkesin emeğine sağlık. Arkadaşlarımıza hem yüz yüze hem göz göze şunu söyleyelim: Biz, baştan beri bir süreç tanımlamaya çalıştık. Birincisi dedik ki; tabii ki yoğun bir alım takvimi gözüküyor. Bu alım takvimi, bizi rahatsız etti. Biz buna duyarsız kalırsak, kendi halkımıza haksızlık ederiz. Oradaki birkaç aylık süreçteki alım sayısı, bizi rahatsız etti." dedi."Arkadaşlar biraz davetkar davransaydı, yanlarına giderdim"İşçilerle hiçbir probleminin bulunmadığını ifade eden İmamoğlu, "Buradaki arkadaşların hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir arkadaşımla benim kişisel bir husumetim olabilir mi? Mümkün değil. O dönemde çıkarılan arkadaşların da bir kısmı, farklı yöntemlerle hiç kimsenin müdahalesi olmadan işe girdi bizde. Onlarca insan işe girdi. Bundan sonra da girecek." şeklinde konuştu.Siyasi bir kimlik ve bir işveren olarak Türkiye'de insan kaynağı yönetimi süreçlerini uzun zamandır analiz ettiğini belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Türkiye'de, alışılmışı değiştirme konusunda, önce kendi siyasi zeminine bile 'dur' diyorsun. Kolay bir iş değil. Yönettiğimiz meseleyi lütfen öyle yorumlayın. Ama doğruyu yapmak adına mücadele ediyoruz. Elbette adaletten, ahlaktan ve kurumsal anlamda aidiyetten yanayız. Siyaseten ya da ahlaken sıkıntısı olmayan her arkadaşımızın başımızın üzerinde yeri var. Bu, sizin için olduğu gibi, yarınlarda işe alacağımız herkes için de geçerli. Yaşamına, tavrına, tarzına hiç bakmam. Herkesten benim ailemde var, ben alışığım. Hiçbir rezervimiz yok. Bu kardeşlerimiz de öyle bilsinler. Arkadaşlarımız, ilk görüşmelerinizden itibaren benimle diyalogda. Bizim hiçbir zaman diyalogdan yana bir sorunumuz olmadı. Arkadaşlar biraz davetkar davransaydı, yanlarına giderdim."- İmzalanan protokol maddeleriKonuşmaların ardından, yaklaşık 7 aylık eylemi sonlandıran protokol imzalandı.Protokolde İBB adına Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ile başkan danışmanı Yiğit Duman'ın, sendikalar adına da Böke, Keskin ve Özdemir'in imzaları yer aldı.Protokolde şu maddeler yer aldı:Ağustos ayı içerisinde işten çıkarılan personellerden 208'inin işe geri alınması öngörülmüştür. Bu isimler Hak-İş tarafından İBB'ye teslim edilmiştir.- Teslim edilen isimler haricinde protokol sonrası listeye herhangi bir ekleme yapılmayacak, yeni bir talep oluşturulmayacaktır.- Yapılacak taramalarda herhangi bir siyasi parti veya liderine, İBB kurumsal kimliğine, İBB Başkanı ya da yönetimine yönelik suç ve hakaret içeren faaliyetlerde bulunanlar değerlendirme dışında tutulacaktır. 208 kişiden işe iade talebiyle yasal süreç başlatanlar bu taleplerini sonlandıracaktır.- İBB binaları ve çevresinde bu ve benzeri sebeplerle kurulmuş tüm gösteri noktaları tümüyle kaldırılacak ve yeniden kurulmayacağı gayrı kabili rücu (değiştirilemez, geri dönülemez, geri çevrilemez) olarak sendika tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir."İmamoğlu'na işçilerin karşısında değil de yanında durduğu için teşekkür ediyoruz"Protokol sonrası işten çıkarılan tüm işçiler İBB karşısındaki Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.İBB İşçileri Eylem Komitesi Başkanı Umut Aydoğan, kısa bir teşekkür konuşması yaptı.Haksız yere işten çıkarıldıkları için 7 ay önce mücadele başlattıklarını ifade eden Aydoğan, şunları söyledi:"Bu mücadeleyi sürdürürken çok mağduriyetler yaşadık beraber yağmurun altında ıslandık, beraber güneşin altında kavrulduk, beraber hüzünlendik, beraber sevinçler yaşadık birlik ve beraberliğimizi en iyi şekilde sergiledik. Hiçbir zaman taşkınlıkta bulunmadık, kimseye hakaret etmedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na işçilerin karşısında değil de yanında durduğu için çok teşekkür ediyoruz. Mücadeleyi yapanlar sadece iki seçim arasındakiler değil seçim öncesi işe alınan arkadaşlarımız da var tabii ki iki seçim arasında işe alınanlar da var. O yüzden iki seçim arası denilmesine karşıyım."

Kaynak: AA