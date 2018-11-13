13 Kasım 2018, 12:25
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İbb "Otobüsün Freni Patladı"

İbb "Otobüsün Freni Patladı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kuruçeşme’de meydana gelen kazanın otobüsün freninin patlamasından kaynaklandığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kuruçeşme'de meydana gelen kazanın otobüsün freninin patlamasından kaynaklandığını açıkladı.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah 10.29'da 57 UL Kuruçeşme - Beşiktaş hattında görev yapan 34 TP 5935 plakalı İETT otobüsünün ilk tespite göre freni patlamıştır. Freni patlayan otobüs, havanın yağışlı ve zeminin kaygan olmasından dolayı Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi Çağrı Sokak üzerinde bulunan istinad duvarına çarpmıştır. Otobüste bulunan yolculardan 8 vatandaşımız ve şoför personelimiz olmak üzere 9 kişi hafif olarak yaralanmıştır. Yolculardan 2'si ayakta tedavi edilmiş olup, 7'si tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir" denildi. - İSTANBUL Beşiktaş,Sabah,Kuruçeşme,İstanbul Büyükşehir Belediyesi
13 Kasım 2018 Salı 12:25