Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İBB, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperli maske üretiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde sağlık çalışanları için üç boyutlu yazıcılarla yüz koruyucu siperli maske üretiyor.

02.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:12
İBB, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperli maske üretiyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde sağlık çalışanları için üç boyutlu yazıcılarla yüz koruyucu siperli maske üretiyor.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Esenler İBB Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde yer alan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yüz koruyucu siperli maske üretimine başlandı.
Maske üretimi, atölyelerde bulunan üç boyutlu yazıcıların bir araya getirilmesi ile başladı. Toplam 13 yazıcının bulunduğu ve bir yazıcının, bir maskeyi 1 saat 40 dakikada ürettiği atölyede günde 100'den fazla siperli maske yapılıyor.
Atölyede üç boyutlu yazıcıların maske üretimi yaptığı süre içerisinde İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli de el ile maske yaparak günlük üretim kapasitesini arttırmayı amaçlıyor. Koronavirüs nedeniyle büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla yapılan koruyucu yüz maskeleri, üretimleri tamamlandıktan sonra sağlık çalışanlarına ulaştırılmak üzere İBB'nin ilgili birimlerine teslim ediliyor.
- "Karşıdan gelecek riski azaltıyor"
Siperli maske üretimiyle ilgili olarak bilgi veren İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak için bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.
Koruyucu siperli maskesinin özelliklerini anlatan Öztürk, "Normal maskeler tek kullanımlık. Gözlerimizi ya yüzümüzün tamamını korumuyor. Farkında olmadan da gün içinde defalarca elimizle yüzümüze dokunuyoruz. Bu maske ile hem tek kullanımlık maskelerin koruyuculuğunu arttırıyoruz hem de elimizden ağzımıza, gözümüze ya da yüzümüze mikrop bulaşmasını engelleyebiliyoruz. Bu yüz koruyucu maske ile karşıdan gelebilecek kabarcıkların yüzümüze ulaşmasını da engellemiş oluyoruz. Bu yönden özellikle sağlık çalışanlarımız için faydalı olacağını düşündük. Ayrıca işimiz bittiğinde bu maskenin her iki tarafını da kolonya ile ya da dezenfektanla temizleyebilir ve tekrar kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adem Baştürk, Koronavirüs, Esenler, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İBB, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperli maske üretiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi Haberler
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:09: Polis ekiplerinden postane önüne bariyerli önlem - Haber 18:09: Korona virüsü nedeniyle memurlarla internet üzerinden toplu sözleşme - Haber 18:09: Öğretmenlerden sağlık çalışanları için siper maske - Haber 18:08: Suriye'de rejim kontrolündeki bölgede Kovid-19 vaka sayısı 16'ya çıktı - Haber 18:08: Üzerinden traktör geçen kişi ağır yaralandı - Haber 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar - Ekonomi 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber