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İBB seferleri azalttı, vatandaşlar yollarda kaldı

İBB seferleri azalttı, vatandaşlar yollarda kaldı İşlerinden evlerine gidemeyen vatandaşlar otobüslerin önünü kesti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerdeki sefer sayılarını azaltması vatandaşları yollarda bıraktı.

16.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:53
İBB seferleri azalttı, vatandaşlar yollarda kaldı
İşlerinden evlerine gidemeyen vatandaşlar otobüslerin önünü kesti
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerdeki sefer sayılarını azaltması vatandaşları yollarda bıraktı. Sosyal mesafe kurallarının da devreye girmesiyle işlerinden evlerine gidemeyen vatandaşlar otobüslerin önünü kesti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs seferlerini azaltması vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Otobüslerde sosyal mesafe kurallarının da devreye girmesiyle vatandaşlar yollarda kalmaya başladı. İstanbul İkitelli'de işlerinden çıkan bazı vatandaşlar saatlerce duraklarda otobüs beklemek durumunda kaldı. Sosyal mesafe yasakları kapsamında duraklarda durmayan otobüslerin önünü kesen vatandaşlar sürücülere seferlerin artırılması talebinde bulundu. Vatandaşların otobüslerin kestiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yer alırken yaşanan diyaloglar İBB'nin seferleri azalttığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Vatandaşların yollarda kaldık, evlerimize gidemiyoruz şeklindeki veryansınlarına otobüsü şoförünün biz arıyoruz, cevap vermiyorlar dediği görülüyor. Görüntülerde vatandaşların kendi aramalarının da yanıtsız kaldığı dedikleri ve saatlerdir durakta olduklarına ilişkin konuşmalar da yansıyor. İBB seferleri azalttı, vatandaşlar yollarda kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Genel
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