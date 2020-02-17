İBB Şehir Hatları AŞ, vapur müzisyenlerini seçiyor

Beş kişiden oluşan jüri, Beyaz Masa üzerinden yapılan başvuruları değerlendirerek yeni 'Vapur Müzisyenleri'ni seçecek.

İLK SEÇMELER YARIN YAPILACAK

Vapurlarda müzik yapmak için başvuran müzisyenler,18 Şubat 2020 Salı günü jüri karşısına çıkacak. 32 müzisyenden oluşan ilk grup, saat 10.00'dan itibaren Yeni Kadıköy Vapur İskelesi'ndeki (Karaköy-Eminönü İskelesi) eğitim salonunda jüri tarafından dinlenecek. Şehir Hatları A.Ş. İdari ve Sosyal İşler Sorumlusu ve Vapur Müzisyenleri Koordinatörü Tunç Baydar'ın da aralarında olduğu jüri, müzisyenlerin performanslarını değerlendirecek. Seçilenler, vapur müzisyenleri arasına katılacak.

Aynı jüri, 24 Şubat'ta, vapurlarda performans gösteren müzisyenleri de dinleyecek. Elemeden geçenler, yolcularla buluşmaya devam edecek.

Beyaz Masa'ya başvuran diğer vapur müzisyeni adayları, önümüzdeki ay jürinin karşısına çıkacak.