İBB Şehir Hatları'nda toplu sözleşme sevinci

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ( İBB ) iştiraki Şehir Hatları'nda Toplu İş Sözleşmesi'nde imzalar atıldı. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı , "Hizmet kalitesiyle marka olmuş ve dünyaya da birçok örnek proje üretmiş bir şirketiz" dedi.

İBB Şehir Hatları AŞ ile Türk-İş'e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla noktalandı. 2 yıllık süreci kapsayan sözleşmeyle; gemi ve sahada çalışan personele, ortalama yüzde 28.04 oranında zam uygulandı. Hıdiv Kasrı'nda düzenlenen imza törenine İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Karahan, İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler, Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete, Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası adına Genel Sekreter Av. Zekeriya Sancı, İBB Şehir Hatları çalışanları ve aileleri katıldı.

BARAÇLI: "ŞEHİR HATLARI DÜNYAYA ÖRNEK OLAN BİR ŞİRKETİMİZ"

Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde konuşan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, şunları söyledi:

"Şehir Hatları 100 yıla dayanan geçmişiyle bizim en önemli toplu ulaşım şirketlerimizden biri. Hizmet kalitesiyle de marka olmuş ve dünyaya da birçok örnek projeler üretmiş bir şirketiz. Bizim için burada en önemli unsur sendikamızla beraber ortak noktaya varabilmekti. Allah ücretlerimizde bereketi ihsan etsin. İstanbul her geçen gün turizmi canlanan bir şehir. Şehir Hatları'nın önemi de hızlı bir şekilde artıyor. Biz de bunu göz önünde bulundurarak hem filomuzla ilgili hem de çalışanlarımızla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Onların gelişimine de sürekli olarak destek veriyoruz. İstanbul'da 25 yıldır devam eden kesintisiz bir hizmet var. Bu anlayış ve heyecanla çalışmalarımızı aktif bir şekilde sürdüreceğiz. Önümüzdeki süreçte de İstanbul'a hizmet etmeyi Allah bizlere nasip etsin diyorum."

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Karahan da "Güzel bir çalışma oldu. Hem İBB bütçesini, hem işçilerimizi düşünerek bir çalışma içerisinde olduk. Uyum içerisinde bir çalışma ortaya koyduk. Gayet güzel bir sonuç ortaya çıktı diye düşünüyorum. Bütün personelimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"ÜCRET DENGESİZLİĞİNİ ORTADAN KALDIRARAK İŞ BARIŞININ SAĞLANMASINI ÖN PLANDA TUTTUK"

Çalışanların yüzünü güldürmek için çok güzel bir çalışma yaptıklarını söyleyen Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler ise, "168 yıllık bir şirketin temsilcileriyiz. 168 yıldır İstanbul'a hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Şehir Hatları olarak siz değerli çalışanlarımızın beklentilerini karşılayacak çok güzel bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı yaparken hem şirketinizde verdiğiniz emeğin karşılığı hem bu şirketin temsil ettiği manevi misyonun karşılanması hem de ücret dengesizliğini ortadan kaldırarak iş barışının sağlanmasını ön planda tuttuk. İnanıyoruz ki en iyisini ortaya koyduk hayırlı olsun" dedi.

Türkiye Denizcilik Sendikası Başkanı irfan Mete de "Böyle bir gecede hayırlı bir işe imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle çalışanlara sonra işyerine hayırlı olsun" diye konuştu.

2 YILLIK SÖZLEŞME İLE ÜCRETLERDE ÖNEMLİ ORANDA ARTIŞ SAĞLANDI

İki yıllık süreci kapsayan sözleşmeyle gemi ve sahada çalışan personele yüzde 28,04 oranında zam uygulandı. Böylece, personel ücretlerine önemli oranda artış sağlandı. İmzalanan sözleşme çerçevesinde; İstanbul Şehir Hatları A.Ş.'ye bağlı gemi adamları ile iskele ve atölye personelini kapsayan sözleşme, 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olacak. İkinci yıl için çalışanların maaşlarına enflasyon oranında zam yansıtılacak.

Ulusal bayram ve dini bayramları da içeren özel günlerde fazla mesai oranı yüzde 50'den yüzde 100'e, gemi adamlarının fazla çalışma saat ücretleri ise yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarıldı. Ücret dışındaki sosyal ödemeler için de artış sağlandı. Bu ödemeler de sözleşmenin 2'nci yılında enflasyon oranında artırılacak.

Kaynak: DHA

- İstanbul