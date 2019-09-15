İBB Şehir Hatları yarın kış tarifesine geçiyor

Kış tarifesi uygulaması, yarın (16 Eylül 2019 Pazartesi) başlayıp 31 Mayıs 2020 günü son bulacak.

ADALAR SEFERLERİ 24 SAAT YAPILACAK

Kış Tarifesinde İstanbul – Adalar arasındaki ring seferler 43'e yükseltilirken, Bostancı – Adalar vapur seferleri hafta içi ve hafta sonu 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Buna göre Büyükada'dan gece 00.00 itibariyle hareket eden vapur 01.10'da Bostancı İskelesi'ne yanaşacak. 02.00'da Bostancı'dan yolcularını alacak Şehir Hatları vapuru sırasıyla Kınalıada, Burgazada, Heybeliada'ya uğrayıp 03.10'da Büyükada İskelesine ulaşacak. Bu ring sefer 03.45 Bostancı'ya devam ederek 04.30 Bostancı, 04.55 Kınalı, 05.10 Burgaz, 05.25 Heybeliada, 05.40'ta Büyükada ulaşarak gece seferini tamamlamış olacak.

Beşiktaş ve Eminönü'nden Adalar seferleri Kış Tarifesine göre düzenlenirken, Eminönü – Adalar hattının bazı seferleri Kabataş bağlantılı yapılacak.

GÜNDE 682 SEFER YAPILACAK

Anadolu Kavağı bağlantılı Beykoz – Üsküdar, Rumeli Kavağı bağlantılı Sarıyer – Eminönü hatlarında kıyıya paralel seferler hafta içi yapılmaya devam edecek. İstanbul'un vapurları 2019 Kış Tarifesi ile Boğaziçi, Adalar, Haliç ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur hatlarında her gün ortalama 682 seferle gerçekleştirecek.