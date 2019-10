İBB şehir tiyatroları'nda bu hafta

(2-5 Ekim 2019)

Vahşi Batı, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Amanvermez Avni, Söz Veriyorum, Macbeth, Bizim Aile, Şahane Züğürtler, Saadet Hanım, Tatlı Kaçık.

Bu hafta sahnelenecek oyunlar ve konuları şöyle:

VAHŞİ BATI

2017 yılında yitirdiğimiz, çağdaş Amerikan tiyatrosu ve dünya edebiyatının cesur yazarlarından Sam Shepard, en meşhur oyunu "Vahşi Batı"da rekabete sürüklenen insanların kapitalizmin çarkları arasında nasıl öğütüldüğünü anlatıyor. Amerikan toplumunun vitrininde sunulan "kutsal aile" kavramının irdelendiği bu çarpıcı öyküde, babaları çöle savrulmuş iki oğulun çatışmasının ardında yaşanan parçalanmışlık ve yozlaşma göz önüne seriliyor. Shepard'ın penceresinden gerçek batıyla yüzleştiğimizde Amerikan rüyasının nasıl bir kâbusa dönüştüğünü görüyoruz. Sam Shepard'ın yazdığı Ergun Üğlü'nün yönettiği oyunda Ahmet Saraçoğlu, Alev Oraloğlu, Eraslan Sağlam, Serdar Orçin rol alıyor. Oyun, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

KARINCALAR - BİR SAVAŞ VARDI

Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak zorundadır. "Burada ne kadar kalırım, bilemiyorum. Bildiğim bir şey varsa, artık ben seni bekliyorum!.." Boris Vian ve John Steinbeck'in metinlerinden yola çıkarak Gökhan Aktemur'un oyunlaştırdığı, Ergun Üğlü'nün yönettiği oyunda Mert Turak rol alıyor. Oyun, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.

AMANVERMEZ AVNİ

1908 yılındayız. Amanvermez lakabıyla anılan dönemin en hızlı hafiyesi Avni ve arkadaşları bir yandan padişahtan gelen emirle yanmış adam olayını çözmeye çalışırken diğer yandan gizli bir doğum yaptırıp vicdanının sesine yenik düşen bir ebeye yardım etmektedir. Kendine has yöntemleriyle olaylara yaklaşan Komiser Avni'nin Osmanlı'nın Sherlock Holmes'u diye anılması boşuna değildir. Ebu's Süreyya Sami'nin yazdığı Selçuk Yüksel'in oyunlaştırıp yönettiği oyunda Burak Davutoğlu, Burhan Yeşilyurt, Can Alibeyoğlu, Cihan Kurtaran, Defne Gürmen, Emre Şen, Gülce Çakır, Murat Üzen, Neslihan Ayşe Öztürk, Ozan Gözel, Özgür Atkın, Pınar Aygün, Volkan Ayhan rol alıyor. Oyun, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

SÖZ VERİYORUM

2. Dünya Savaşı sırasında kuşatma altındaki bir şehirde yaşanan umutsuzluk ve yıkım sürecinde üç arkadaşın hayat mücadelesi içinde yaşadıkları aşkı konu alır. Aleksei Arbuzov'un yazdığı Hülya Karakaş'ın yönettiği oyunda Can Ertuğrul, Ebru Üstüntaş, Murat Coşkuner rol alıyor. Oyun, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde.

MACBETH

("İyi kötüdür, kötü de iyi" W.Shakespeare) Herkes tarafından iyi bir savaşçı ve iyi bir insan olarak bilinen Macbeth, savaş sonrası yurduna dönerken karşılaştığı cadılardan gelecekte kral olacağını öğrenir. Bu kehanet, Macbeth'in içindeki kötü tutkuları harekete geçirir ve sonunu hazırlar. Kukla ve dramatik oyunculuğun iç içe geçtiği bu uyarlamada Macbeth sürrealist bir yorumla seyirci karşısına çıkıyor. William Shakespeare'in yazdığı, Ulviye Karaca'nın yönettiği oyunda; Damla Cangül, Direnç Dedeoğlu, Gökçer Genç, Kubilay Penbeklioğlu, Mana Alkoy, Nurdan Kalınağa, Nilay Yazıcıoğlu, Tuğrul Arsever rol alıyor. Oyun, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

BİZİM AİLE

Sadık Şendil'in ölümsüz eseri "Bizim Aile"yi Sinem Bayraktar'ın uyarlamasıyla tiyatro sahnesine taşıyoruz. Sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla bezenen bu müzikli oyunumuzda emeğin ve sevginin gücünü gösterirken aile sıcaklığında bir yolculuğa çıkıyoruz. Sadık Şendil'in yazdığı Aziz Sarvan'ın yönettiği oyunda, Alp Tuğhan Taş, Berk Samur, Cihat Faruk Sevindik, Ercan Demirhan, Esra Ülger, Funda Postacı Kıpçak, Gülsün Odabaş, Müge Çiçek Türkoğlu, Nevzat Çankara, Onur Demircan, Pınar Demiral, Serkan Bacak, Tankut Yıldız, Tarık Köksal, Tevfik Şahin, Yalçın Avşar, Yiğit Ali Uslu, Zeki Yıldırım, Züleyha Karyağdı rol alıyor. Oyun, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde.

ŞAHANE ZÜĞÜRTLER

Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çar'a ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya dokunmaz, çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık yaparak hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Ancak bu parada herkesin gözü vardır ve Ouratieff çifti parayı korumak için büyük bir gayret içindedir. Neticede, çok büyük bir servete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaşayan çiftin başına akılalmaz olaylar gelir. Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı komedi, eğlenceli iki saat geçirmek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat. Jacques Deval'ın yazıp Haldun Dormen'in yönettiği oyunda; Barış Çağatay Çakıroğlu, Buğra Can Ildırışık, Can Başak, Can Doğan, Ceylan Çete, Çağrı Özgür Hün, Dilay Taşkaya, Hakan Güner, Müge Akyamaç, Onur Şirin, Özgün Akaçça, Süeda Çil rol alıyor. Oyun, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

SAADET HANIM

Ahmet Levent Pala'nın yazdığı Saadet Hanım, Tolga Yeter rejisiyle sahneye taşınıyor. Tenha bir banka şubesi, günün öğle saatleri. Emekli ilkokul öğretmeni Saadet Yurtlu parasını çekmek için bankaya gelir. Bugün aynı zamanda oğlu Sermet'in de doğum günüdür ve oğlu için sürpriz bir doğum günü kutlaması planlamaktadır. Ancak bugüne dair sürprizleri olan sadece Saadet Hanım değildir ve birkaç dakika sonra bankada yaşanacaklar Saadet Hanım'ın bütün planlarıyla beraber hayatını da altüst edecektir. Oyunda; Arda Alpkıray, Cafer Alpsolay, Elyesa Çağlar Evkaya, Esen Koçer, Hazal Uprak, Müslüm Tamer, Nilgün Kasapbaşoğlu, Selim Can Yalçın, Serap Doğan, Şenay Bağ, Vildan Türkbaş, Çağlar Ozan Aksu, Seda Yılmaz, Asrın Gurur Kuyucak rol alıyor. Oyun, 3-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde.

TATLI KAÇIK

Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal'in kendi halindeki yaşamı üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değişir. Sol, Gloria ve Brad kendi hesaplarının peşinde Opal'in huzur dolu yaşamına giriverirler. Kendi kendine yetmeyi becerse de yalnızlıktan muzdarip Opal onları hayatına almak konusunda en ufak bir tereddüt bile duymaz ancak sonsuz bir iyi niyetle evinin kapılarını açtığı misafirleri sevgilerini paylaşmak konusunda Opal kadar istekli değildirler. John Patrick'in yazdığı, Ahmet Levendoğlu ve Hasan Levendoğlu'nun çevirdiği, Naşit Özcan'ın yönettiği oyunda Ayşe Kökçü, Çağlar Polat, Eylül Soğukçay, İbrahim Can, Mehmet Soner Dinç, Mert Aykul rol alıyor. Oyun, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde.