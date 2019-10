İBB Şehir tiyatroları'nda bu hafta

İki Efendinin Uşağı, Ben Çağırmadım, Hisse-i Şayia, Kahvede Şenlik Var, Uzlaşma, Şahane Züğürtler, Geç Kalanlar, Komik-i Şehir Naşit Bey, Karıncalar-Bir Savaş Vardı.

Bu hafta sahnelenecek oyunlar ve konuları:

İKİ EFENDİNİN UŞAĞI(Yeni Oyun)

Pantolone, kızı Dottore'yi oğlu Slvio ile evlendirmeye karar vermiştir ve evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine aşıktır ancak daha önce Pantolone'nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü sandıkları Federico Rasponi'nin bu törene gelmesiyle işler karışır. Sözlü gelenekten beslenen İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia Dell Arte'nin seçkin örneklerinden biri olan ve uşak Truffaldino'nun kurnaz hazırcevaplığı ile ilerleyen oyun izleyicilerine keyifli bir seyir sunuyor. Carlo Goldoni'nin yazdığı Aslı Öngören'in yönettiği oyunda Yılmaz Aydın, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit Erentürk, Murat Bavli, Murat Coşkuner, Müslüm Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk, Yeliz Gerçek, Ali Murat Altunmeşe rol alıyor. Oyun, 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

BEN ÇAĞIRMADIM

Yazacağı yeni romana konu arayan Mithat, o akşam yakın dostlarını ve doğaüstü yetenekleriyle etrafta ün salmış Madam'ı akşam yemeğine davet eder. Mithat'ın amacı hem mesleğine dair biraz gözlem yapmak hem de misafirleri ile keyifli bir akşam geçirmektir. Ancak işler hiç beklenmedik bir şekilde ilerler. Mithat ve karısı Leyla için, o akşamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Noel Coward'ın yazdığı Reşiha Vafi ve Vasfi Rıza Zobu'nun çevirip Engin Gürmen'in yönettiği oyunda; Aslı Seçkin, Betül Kızılok Bavli, Engin Gürmen, İrem Arslan, Neşe Ceren Aktay, Pelin Budak, Tolga Yeter rol alıyor. Oyun, 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.

HİSSE-İ ŞAYİA(BİR EVLİLİK KOMEDİSİ)

Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbnürrefik Ahmet Sekizinci'nin oyunu; ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan ("hissei şayia") karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen kavgalarını konu alıyor. Şiddetli geçimsizlikle boşanıp yıllarca birbirinden ayrı kalan, her karşılaşmada ezeli-ebedi kavgalarını tekrarlayan, birbirlerine dava üstüne dava açan, gülünç duruma düşseler de bu didişmeden adeta zevk alan fakat aslında her şeye rağmen birbirini seven karı kocanın ve onların arasında kalan genç kızın öyküsü eğlenceli bir üslupla aktarılıyor. İ. Ahmet Nuri Sekizinci'nin yazdığı Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği oyunda;Aybar Taştekin, Hikmet Körmükçü, Selma Kutluğ, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Zeynep Göktay Dilbaz, Zihni Göktay, Tarık Şerbetçioğlu rol alıyor. Oyun, 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

KAHVEDE ŞENLİK VAR

Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı Kahvede Şenlik Var; bir kadın ile bir erkeği karşı karşıya getirir.Sabahattin Kudret Aksal'ın uyuşmanın da uyuşmazlığın da en büyük örneği olarak tanımladığı kadın ve erkek, sonunda evlenme niyetiyle denize nazır bir kahvede buluşurlar. Zaman zaman kahvenin nevi şahsına münhasır garsonunun da yönlendirmeleriyle birbirlerini tanımak ve anlaşmak için uzun bir sohbete başlarlar. Evlilikten beklentilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının dillendirildiği bu bol eğlenceli sohbetin sonu nereye varacaktır? Kozların kıran kırana paylaşıldığı bu mücadelenin kazananı kim olacaktır? Kadın mı? Erkek mi? Yoksa Garson mu?… Sabahattin Kudret Aksal'ın yazıp Murat Ozan'ın yönettiği oyunda, Derya Çetinel, Ertan Kılıç, Özgür Dereli rol alıyor. Oyun, 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde.

UZLAŞMA

Bir süre önce ayrılan Anna ve Pierre artık bir çift olmasalar bile hala ebeveyndir ve oğullarıyla iletişim konusunda sıkıntı çekmektedirler. Bu nedenle sürekli birbirlerini suçlayıp tartışarak hem kendilerinin hem de çocuklarının yaşamını cehenneme çevirirler. Sonunda sorunu çözmek için aile mahkemesinin atadığı arabulucular eşliğinde uzlaşma toplantılarına katılmaya ikna olurlar. Toplantılar boyunca sadece ayrılan çift değil, olaya profesyonel olarak dahil olsalar da özel yaşamlarında benzer sorunlar yaşayan arabulucular İsabelle ve Jeanne da sarsıcı iç hesaplaşmalarla karşı karşıya kalır… Trajikomik bir oyun olan Uzlaşma, ayrılık sonrası çocukları için sağlıklı bir düzen kurmaya çalışan ebeveynlerin psikolojik sürecini anlatırken, ülkemizde de uygulanan ve tarafların uyuşmazlıklarına dostane yollarla çözüm getirmeyi amaçlayan "arabuluculuk sistemi" konusunda fikir edinmemizi sağlıyor. Chloe Lambert'in yazdığı Aslı İçözü'nün yönettiği oyunda Gökçer Genç, Işıl Zeynep, Yeliz Şatıroğlu, Zeliha Bahar Çebi rol alıyor. Oyun, 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

ŞAHANE ZÜĞÜRTLER

Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çar'a ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya dokunmaz, çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık yaparak hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Ancak bu parada herkesin gözü vardır ve Ouratieff çifti parayı korumak için büyük bir gayret içindedir. Neticede, çok büyük bir servete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaşayan çiftin başına akılalmaz olaylar gelir. Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı komedi, eğlenceli iki saat geçirmek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat. Jacques Deval'ın yazıp Haldun Dormen'in yönettiği oyunda Barış Çağatay Çakıroğlu, Buğra Can Ildırışık, Can Başak, Can Doğan, Ceylan Çete, Çağrı Özgür Hün, Dilay Taşkaya, Hakan Güner, Müge Akyamaç, Onur Şirin, Özgün Akaçça, Süeda Çil rol alıyor. Oyun, 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde.

GEÇ KALANLAR

Yaşadığımız her günü güzel bir güne dönüştürmek varken, "güzel bir gün"ün bize çıkıp gelmesi için öylece oturup bekleriz. Çoğu zaman yaşamak yerine erteleriz. Tüketmenin bencilliğini, paylaşmanın samimiyetine yeğleriz. Oysa ihtiyacımız olan tek şey, biraz farkındalıktır. Geç Kalanlar, sordukları ve sordurduklarıyla seyircisine derinlikli bir yüzleşmenin resmini gösteriyor. Pervin Ünalp'ın yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda; Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman, Zafer Kırşan rol alıyor. Oyun, 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

KOMİK-İ ŞEHİR NAŞİT BEY

Türk Tiyatrosu'nun önemli adlarından Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan oyun, 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortalarına kadar olan süreçte tiyatromuzun, özellikle de Tuluat Tiyatrosu'nun sıkıntılı dönemlerini, Naşit ve Tiyatrosu'nun yaşadıkları üzerinden aktarıyor. 20. yüzyıl gerçeğinde sinemanın giderek güçlenmesi ve yayılması, Şehir Tiyatroları'nın İstanbul tiyatro yaşamındaki yeri, yaklaşan 2. Dünya Savaşı'nın ülkeye ve sanata yansıyan zorlukları, Tuluat Tiyatrosu'nun yeni yol ayrımlarına girişi, Naşit'in tanıdığı, tanıştığı tiyatromuzun önemli adları, Naşit'in ailesiyle ilişkisi oyunun konusu ve kurgusunda kendine yer buluyor. Yakın dönem Türk Tiyatrosu'na müzikli anlatımıyla, anılarla harmanlanan bir gözle bakan oyun bizleri bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Gökhan Eraslan'ın yazıp Ali Yaylı'nın yönettiği oyunda; Ada Alize Ertem, Bora Seçkin, Can Tarakçı, Emrah Can Yaylı, Erkan Akkoyunlu, Fahri Kıncır, Göksel Arslan, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Özgür Dağ, Rahmi Elhan, Semah Tuğsel, Sinan Bengier, Şeyda Arslan, Rıdvan Çelebi, Deran Özgen rol alıyor. Oyun, 17-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde.

KARINCALAR - BİR SAVAŞ VARDI

Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak zorundadır. "Burada ne kadar kalırım, bilemiyorum. Bildiğim bir şey varsa, artık ben seni bekliyorum!.." Boris Vian ve John Steinbeck'in metinlerinden yola çıkarak Gökhan Aktemur'un oyunlaştırdığı, Ergun Üğlü'nün yönettiği oyunda Mert Turak rol alıyor. Oyun, 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde.