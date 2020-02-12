İBB Şehir Tiyatroları'nda Bu Hafta

Hayali'nin Hayali, Ben Çağırmadım, Şahane Züğürtler, Matruşka, Çın Sabahta, Ay Carmela!, Nora (Bir Bebek Evi), Vahşi Batı, Kahvede Şenlik Var ve çocuk oyunları Rüya, Harikalar Mutfağı, Bir Kümes Hikâyesi, Bisküvi Adam, Benim Güzel Pabuçlarım, Palyaço Prens, Yaşayan Sayfalar, Yaşasın Barış, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Karagöz Çiftlik Bekçisi.

Bu hafta sahnelenecek oyunlar ve konuları:

HAYALİ'NİN HAYALİ (Konuk Oyun)

Yıl 1924, mübadele yılları, bir grup Türk ile bir grup Rum gönderildikleri ülkelere varamadan ıssız! ve lanetli bir adada kars¸ılas¸ırlar. Bir Karagöz, kukla ve gölge oyunları ustası olan "Hayali Tacettin"in sahnesinde as¸k, nefret, düs¸manlık, dostluk, acı, keyif, gözyas¸ı, kahkaha, dans, müzik ve daha niceleri ile dolu bir var olma mücadelesini seyretmeye davetlisiniz. Burçak Çöllü'nün yazdığı Yiğit Sertdemir'in yönettiği oyunda Adem Mülazim, Ayşe Gülerman, Barış Ayas, Batuhan Pamukçu, Gökhan Kum, İbrahim Ersoylu, Melisa İclâl Yamanarda, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Oğulcan Arman Uslu, Oğuzhan Ayaz, Pınar Hande Ağaoğlu, Zeynep Çelik Küreş rol alıyor. Oyun, 12-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

BEN ÇAĞIRMADIM

Yazacağı yeni romana konu arayan Mithat, o akşam yakın dostlarını ve doğaüstü yetenekleriyle etrafta ün salmış Madam'ı akşam yemeğine davet eder. Mithat'ın amacı hem mesleğine dair biraz gözlem yapmak hem de misafirleri ile keyifli bir akşam geçirmektir. Ancak işler hiç beklenmedik bir şekilde ilerler. Mithat ve karısı Leyla için, o akşamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Noel Coward'ın yazdığı Reşiha Vafi ve Vasfi Rıza Zobu'nun çevirip Engin Gürmen'in yönettiği oyunda; Aslı Seçkin, Betül Kızılok Bavli, Engin Gürmen, İrem Arslan, Neşe Ceren Aktay, Pelin Budak, Tolga Yeter rol alıyor. Oyun, 12-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.

ŞAHANE ZÜĞÜRTLER

Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çar'a ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya dokunmaz, çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık yaparak hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Ancak bu parada herkesin gözü vardır ve Ouratieff çifti parayı korumak için büyük bir gayret içindedir. Neticede, çok büyük bir servete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaşayan çiftin başına akılalmaz olaylar gelir. Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı komedi, eğlenceli iki saat geçirmek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat. Jacques Deval'ın yazıp Haldun Dormen'in yönettiği oyunda; Barış Çağatay Çakıroğlu, Besim Demirkıran, Can Başak, Caner Bilginer, Ceylan Çete, Çağrı Özgür Hün, Dilay Taşkaya, Engin Akpınar, Hakan Güner, Müge Akyamaç, Onur Şirin, Özgün Akaçça, Süeda Çil rol alıyor. Oyun, 12-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

MATRUŞKA

Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... kavgalar, çatışmalar, ayrılıp barışmalar, kopamayışlar...Varoluştan bugüne değişmeyen rutine, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alıyor. Tuncer Cücenoğlu'nun yazıp Bora Seçkin'in yönettiği oyunda Cem Karakaya, Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 12-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde.

ÇIN SABAHTA

Zengin bir ailede yetişen Güneşi, ailesinin dayatmalarından kaçarak, kendi özgür yaşamını kurmak için mütevazı bir daireye taşınır. İdeolojilerine sıkı sıkıya bağlanmış olan Güneşi'nin boşlukta debelendiği yaşamına, hemen yan dairesine taşınan Feriha girer. Ömrü boyunca hayalini kurduğu 'damı akmayan eve' taşınmayı nihayet başaran Feriha'nın umudu ve mutluluğu, Güneşi'nin dünyasına pek çok yenilik getirecektir. Nezihe Meriç'in yazdığı Hülya Karakaş'ın yönettiği oyunda, Ayşe Günyüz Demirci, Hülya Karakaş rol alıyor. Oyun, 12-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

AY, CARMELA!

İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. Bu süreçte yaşadıkları olaylar nedeniyle birbirlerini, evliliklerini, sevgilerini, savaşı sorgularlar. Jose Sanchis Sinisterra'nın yazdığı, Yalçın Baykul'un çevirdiği, Naşit Özcan'ın yönettiği oyunda, Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık, Deran Özgen rol alıyor. Oyun, 12-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde.

NORA (BİR BEBEK EVİ)

Modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibsen doğumunun 190. yılında çağdaş insanın dramını anlatmaya devam ediyor. Maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ve yok olan değerleri ele alırken, insan onuru ve kişiliğinin eşsiz yanına vurgu yapıyor. Konusunu gerçek yaşamdan alan başyapıtında gerçek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliğin ve birey olarak kadının varolamadığı bir yuvanın nereye savrulacağını gösteriyor. "Nora (Bir Bebek Evi)", yazımının üzerinden yüz kırk yıl geçmiş olmasına rağmen bugün de tartışılmaya ve güncelliğini korumaya devam ediyor. Henrik Ibsen'in yazıp Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği oyunda, Berna Adıgüzel, Cengiz Tangör, Hakan Arlı, Mert Tanık, Nurdan Gür, Reyhan Karasu,Yeşim Koçak rol alıyor. Oyun, 12-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

VAHŞİ BATI

2017 yılında yitirdiğimiz, çağdaş Amerikan tiyatrosu ve dünya edebiyatının cesur yazarlarından Sam Shepard, en meşhur oyunu "Vahşi Batı"da rekabete sürüklenen insanların kapitalizmin çarkları arasında nasıl öğütüldüğünü anlatıyor. Amerikan toplumunun vitrininde sunulan "kutsal aile" kavramının irdelendiği bu çarpıcı öyküde, babaları çöle savrulmuş iki oğulun çatışmasının ardında yaşanan parçalanmışlık ve yozlaşma göz önüne seriliyor. Shepard'ın penceresinden gerçek batıyla yüzleştiğimizde Amerikan rüyasının nasıl bir kâbusa dönüştüğünü görüyoruz. Sam Shepard'ın yazdığı Ergun Üğlü'nün yönettiği oyunda Ahmet Saraçoğlu, Eraslan Sağlam, Rozet Hubeş, Serdar Orçin rol alıyor. Oyun, 13-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde.

KAHVEDE ŞENLİK VAR

Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı Kahvede Şenlik Var; bir kadın ile bir erkeği karşı karşıya getirir.Sabahattin Kudret Aksal'ın uyuşmanın da uyuşmazlığın da en büyük örneği olarak tanımladığı kadın ve erkek, sonunda evlenme niyetiyle denize nazır bir kahvede buluşurlar. Zaman zaman kahvenin nevi şahsına münhasır garsonunun da yönlendirmeleriyle birbirlerini tanımak ve anlaşmak için uzun bir sohbete başlarlar. Evlilikten beklentilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının dillendirildiği bu bol eğlenceli sohbetin sonu nereye varacaktır? Kozların kıran kırana paylaşıldığı bu mücadelenin kazananı kim olacaktır? Kadın mı? Erkek mi? Yoksa Garson mu?… Sabahattin Kudret Aksal'ın yazıp Murat Ozan'ın yönettiği oyunda, Derya Çetinel, Ertan Kılıç, Özgür Dereli rol alıyor. Oyun, 12-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde.

ÇOCUK OYUNLARI

RÜYA(5+Yaş)

Hayvanların kafese kapatılması, gösterilerde kullanılması, doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılmaları nedeniyle çok üzülen bir çocuğun onları nasıl kurtardığı anlatılır. Özge Midilli-Ertan Kılıç'ın yazdığı Özge Midilli'nin yönettiği oyunda Nilay Yazıcıoğlu, Tarık Köksal, Nilay Bağ, Ceren Kaçar, Ceysu Aygen, Çağlar Polat, Emre Çağrı Akbaba, Mehtap Gündoğdu Akbulut rol alıyor. Oyun, 16 Şubat 2020 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

HARİKALAR MUTFAĞI (7+ Yaş)

Haluk Işık ve Ege Işık'ın yazdığı Arda Aydın'ın yönettiği Harikalar Mutfağı'nda Papatya Sokağı'nda lokantaları olan iki aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ın yemek pişirme macerası anlatılıyor. Oyunun önemli kahramanları, kedi Yorgunpençe, fare Kazmadiş ve bayan Gülücük'tür. Oyunda ustalığın, bir işi yaparken gösterilen özen, sevgi ve dikkatle ortaya çıkabileceği düşüncesi işleniyor. Özgür Dereli, Ertan Kılıç, Berfu Aydoğan, Sema Çeker ve Gözde İpek Köse'nin rol aldığı oyun, 16 Şubat 2020 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.

BİR KÜMES HİKÂYESİ(5+ Yaş)

Kümeste yaşayan hayvanların dünyasına çocukların gözünden bakan oyun, kümes sakinlerinin maceralarını keyifli, eğlenceli ve eğitici bir dille anlatırken; çocuklara, birlik beraberlik içinde yaşama, arkadaşlık ve yardımseverlik gibi konular üzerine de önemli mesajlar veriyor. Hilmi Zafer Şahin'in yazdığı Ebru Üstüntaş'ın yönettiği oyunda; Direnç Dedeoğlu, İbrahim Ulutaş, Erkan Akkoyunlu, Esra Ede, Fatma İnan, Hasip Tuz, Kamer Karabektaş, Neşe Ceren Aktay ve Mana Alkoy rol alıyor. Oyun, 16 Şubat 2020 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

BİSKÜVİ ADAM(5+ Yaş)

Büyük evin saati Guguk Bey'in ansızın kısılan sesi, ev sahipleri tarafındanonu çöpe atılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Ama mutfaktaki arkadaşları Tuz, Biber, sonradan aralarına katılacak olan Poşet Çay ve en çok da fırından yeni çıkmış Bisküvi Adam'ın yardımıyla bunun üstesinden hep birlikte geleceklerdir. Bisküvi Adam'ın Fare ile mücadelesi de Rutin hayatlarına yeni bir tempo getirir. Bir evin mutfağında, herkes uyuduktan sonra kurulan yepyeni bir dünyanın oyunu Bisküvi adam, mücadele, ön yargı,yardımlaşma ve her şeye rağmen birlikte yaşama kavramlarını eğlenceli bir dille anlatırken; çocukların hayal dünyasını renkli kılan neşeli sahneler de içeriyor. David Wood's'un yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda Müslüm Tamer, Damla Cangül Yiğit, Esen Koçer, Gülsün Odabaş, Osman Kaba ve Ada Alize Ertem rol alıyor. Oyun, 16 Şubat 2020 tarihinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde.

BENİM GÜZEL PABUÇLARIM (3+)

Günün birinde sirke, bir robot palyaço gelir ve sevimli palyaço sirkten kovulur. Bu kadarıyla da kalmaz, parası olmadığı için çok sevdiği pabuçları elinden alınır. Palyaçomuz pabuçlarını geri almak için iş aramaya başlar. Girdiği işlerden çocuksu duyarlılığı nedeniyle bir bir kovulur. Pabuçlarına asla kavuşamayacağını düşünüp umutsuzluğa kapıldığında, imdadına çocuklar yetişir ve onların desteğiyle pabuçlarına ulaşır. Yeniden çocuklarla birlikte kahkaha dolu gösterisini gerçekleştirmeye devam eder. Dersu Yavuz Altun'un yazıp yönettiği oyunda; Ayşe Günyüz, Çağrı Büyüksayar, Oğuzhan Oğuz, Gülsüm Alkan, Samet Silme, Sefa Turan rol alıyor. Oyun, 16 Şubat 2020 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

PALYAÇO PRENS (+3 YAŞ)

Palyaço Prens, çocukların hayal dünyalarının masal olgusu ile beslenmesi için kurguladığımız bir oyun. Kahramanlar, olaylar, olup biten her şey bir masal. Tiyatro, bu masalın onlara anlatılabilmesi için kullandığımız araçlardan sadece biri. Günümüzde prensler, prensesler yok ama masalımızda onlara ait gördüğümüz tüm duygular hala var. Şefkat-acımasızlık, iyilik-kötülük, mutluluk-mutsuzluk... En önemlisi sevgi... O hep vardı, hala var. Palyaço prens sevgiyi renklerle anlatan bir oyun. Oyunda; Arda Alpkıray, Aslı Şahin, Aybar Taştekin, Ayşecan Tatari, Deniz Yeşil Mavi, Doğan Şirin, Hakan Gümüş, Hazal Uprak, Musa Arslanali, Özgün Akaçça, Özgür Dağ rol alıyor. Oyun, 16 Şubat 2020 tarihinde Ümraniye Sahnesi'nde.

YAŞAYAN SAYFALAR(6+YAŞ)

Kumsal, boş vakitlerini kitap okuyarak ve arkadaşları ile oyunlar oynayarak geçirmeyi çok sever. Ancak uzun zamandır neredeyse hiç arkadaşı kalmamıştır. Tüm arkadaşları vakitlerini sanal oyunlar ve tabletleri ile geçirmeyi tercih etmektedir. Kumsal, küçücük dünyasında yapayalnız kalmıştır ve artık bu duruma bir çözüm bulması gerektiğini düşünür. O sırada sadık bir dostu yardımına yetişecektir. Bakalım bu sadık dostun önerisi Kumsal'ı özlediği günlere kavuşturabilecek midir? Şirin İnci'nin yazdığı Göksel Arslan'ın yönettiği oyunda A.Gurur Kuyucak, Alp Tuğhan Taş, Emre Şen, Erol Ayvaz, Eylül Soğukçay, Gizem Akkuş, Gül Yıldırım, Pınar Demiral, Onur Demircan, Sarin Karadaş rol alıyor. Oyun, 16 Şubat 2020 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

YAŞASIN BARIŞ (5+ YAŞ)

Birbirleriyle ürettiklerini paylaşarak dostça yaşayan koyun ülkesi ve buğday ülkesi sadece kendini düşünen bencil vezirin hain planlarıyla savaşa başlarlar. Buğday ülkesinin her şeyin farkında olan prensesi kendini feda ederek "düşman ülkeye" gizlice girer. Mızıkasının umutlu ezgileriyle vezirin planlarını ortaya çıkarır ve herkesin ısrarla istediği barışı getirir. Hasan Erkek'in yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda; Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Emrah Can Yaylı, Ercan Demirhan, Selen Nur Sarıyar, Uğur Dilbaz, Volkan Öztürk, Yağmur Damcıoğlu Namak'ın rol alıyor. Oyun, 16 Şubat 2020 tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde.

ÜZGÜN AĞAÇLAR ÜLKESİ (5+ YAŞ)

Gökçe Yaşar'ın yazıp, Yeşim Koçak ve Selin Türkmen'in yönettiği Üzgün Ağaçlar Ülkesi'nde tüm ağaçlar artık kocaman meyveler vermektedir. Kral da, yemeğe düşkün Kraliçe debu işten pek memnundur. Ama Büyücü'nün daha büyük meyveler yetiştirmek için hazırladığı iksirler, aslında bütün ağaçları hasta etmekte, kurutmaktadır. Prenses, ne yapsa da Kral babasına bunu anlatmayı başaramaz. Günün birinde Kraliçe de Prenses de iksirli meyvelerden yiyerek uykuya dalar. Şimdi Kral çok sevdiği kızı ve Kraliçe'sini uyandıracak bir çare bulmak zorundadır. Buğra Can Ildırışık, Burhan Yeşilyurt, Can Tarakçı, Mehmet Soner Dinç, Melisa Demirhan, Ali Murat Altunmeşe, Şenay Bağ ve Zeynep Ceren Gedikali'nin rol aldığı oyun, 16 Şubat 2020 tarihinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde.

BİR GÜN AYAKKABIMIN TEKİ (3+ Yaş)

Rengarenk bir mutfak… Ama her yer çok dağınık… Oyuncu mutfağı toplamaktan sıkılıp gitmeye karar verir ama ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz. O da ne, önce ayakkabısının diğer teki, sonra mutfaktaki her şey konuşmaya başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook'u aramaya gitmiştir ve kim bilir başından ne maceralar geçmektedir… Derya Yıldırım'ın yazdığı, Özgür Kaymak'ın yönettiği oyunda Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 13, 14 Şubat 2020 tarihlerinde Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi'nde.

KARAGÖZ ÇİFTLİK BEKÇİSİ (3+ Yaş)

Karagöz uzun zamandır işsizdir ve iş aramaktadır. Sonunda kendisine bir çiftlikte iş bulur. İşi hayvanların bakımını yapmaktır. Ama ortada bir sorun vardır. Karagöz, hayvanları tanımamaktadır. Özgür Atkın'ın yazıp yönettiği oyunda İrem Erkaya ve Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun, 13, 14 Şubat 2020 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi'nde.

İyi Seyirler…