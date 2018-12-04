İBB Şehir Tiyatroları'nın Yeni Oyunu "FELATUN Bey İle Rakım Efendi"

Oyun, 5 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 20.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ilk gösterimini yapıyor.

Oyunun konusu:

19.yy İstanbul'unda geçen eserin kahramanlarından Felatun Bey görüntü itibariyle modern, iç dünyası itibariyle yoz ve boş, bu anlayışta sürdürdüğü yaşamıyla gülünç durumlara düşen bir mirasyedidir. Eserin diğer kahramanı olan Rakım Efendi ise ailesinin ölümünden sonra Arap Dadı tarafından bin bir güçlükle yetiştirilen, gelenek göreneklerine bağlı, kültürlü, azimli, çalışkan ve bu olumlu nitelikleri nedeniyle herkesin sevdiği, takdir ettiği bir gençtir. Bu ikilinin yolu yaşamları boyunca birçok noktada kesişir. Türk edebiyatının ilk popüler yazarlarından kabul edilen Ahmet Mithat Efendi'nin romanından uyarlanan oyun, Tanzimatı takiben ortaya çıkan diğer ilk Türk eserlerinde de sık olarak rastladığımız "yanlış batılılaşma" konusunu ironik bir yaklaşımla ele alıyor.

Şarkı sözlerini Selçuk Soğukçay'ın yazdığı, müziğini Ali Otyam'ın, kostüm tasarımını Canan Göknil'in, sahne tasarımını M. Nurullah Tuncer ve Senem Gelgi'nin, ışık tasarımını Murat İşçi'nin, efekt tasarımını Umut Yüzbaşıoğlu'nun, koreografisini Yasemin Gezgin Yavuzcan'ın yaptığı, fotoğraflarını Enes Altuğ Avşar'ın çektiği oyundaArda Aydın, Aslı Aybars, Ayşegül İşsever, Bekir Aksoy, Doğan Şirin, Emrah Can Yaylı, Emrah Derviş Soylu, Engin Gürmen, Ezgim Kılınç, Fahri Kıncır, Gizem Akkuş, İrem Arslan, Nazife Oğlakçıoğlu, Nur Saçbüker Otan, Osman Kaba, Pınar Pamuk, Sarin Karadaş, Sevilay Şimşek, Sinan Bengier, Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor.

Oyun, 5-8 Aralık, 12-15 Aralık 2018 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.