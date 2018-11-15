İBB Şehir Tiyatroları'nın Yeni Oyunu "UZLAŞMA" Seyirciyle Buluştu

Oyun, 14 Kasım günü saat 20.30'da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ilk gösterimini yaptı. Seyircilerin beğenisini kazanan oyun ayakta alkışlandı.

Oyunun konusu:

Bir süre önce ayrılan Anna ve Pierre artık bir çift olmasalar bile hala ebeveyndir ve oğullarıyla iletişim konusunda sıkıntı çekmektedirler. Bu nedenle sürekli birbirlerini suçlayıp tartışarak hem kendilerinin hem de çocuklarının yaşamını cehenneme çevirirler. Sonunda sorunu çözmek için aile mahkemesinin atadığı arabulucular eşliğinde uzlaşma toplantılarına katılmaya ikna olurlar. Toplantılar boyunca sadece ayrılan çift değil, arabulucular İsabelle ve Jeanne da sarsıcı iç hesaplaşmalarla karşı karşıya kalacaktır… Trajikomik bir oyun olan Uzlaşma, ayrılık sonrası çocukları için sağlıklı bir düzen kurmaya çalışan ebeveynlerin psikolojik sürecini anlatırken, ülkemizde de uygulanan ve tarafların uyuşmazlıklarına dostane yollarla çözüm getirmeyi amaçlayan "arabuluculuk sistemi" konusunda fikir edinmemizi sağlıyor.

Oyunun yönetmeni Aslı İçözü, Uzlaşma'nın kendisine hissettirdiklerini şöyle anlatıyor:

"Umuda, yeni olana, genç olana hep inandım. Bu oyun benim için umudun oyunu, bir diğerine fırsat verebilmenin de keyfi.

Aklımızı, deneyimlerimizi kullansak ve anlatmak yerine anlamayı denesek. Bunca sıkışmışlığın içinde, fark etsek ki bir diğeri de en az senin kadar sıkışmış ve derdini anlatamıyor kendine bile…"

Oyunda Gökçer Genç, Işıl Zeynep, Yeliz Şatıroğlu, Zeliha Bahar Çebi rol alıyor.

Oyun, 14-17 Kasım, 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.