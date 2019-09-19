İBB Şehir Tiyatroları, tüm İstanbul'u tiyatro ile buluşturacak

İBB Şehir Tiyatroları'nın repertuvarı ve yeni sezon çalışmaları, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tanıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 106. yılında yeni repertuvarını ve yeni sezon çalışmalarını, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen bir törenle basın ve kültür-sanat dünyasıyla paylaştı.

Toplantıya İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur'un yanı sıra Şehir Tiyatroları sanatçıları Zihni Göktay, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hikmet Körmükçü, Kubilay Penbeklioğlu, Ayşen Sezerel, Nevzat Çankara, Emin And, Süeda Çil, Özgür Kaymak, Nihat Alpteki, Selçuk Soğukçay, Hülya Karakaş, Nergis Çorakçı, Bora Seçkin, Sevtap Çapan, Özge Özder, Fahri Kıncır, Cem Uras, Naşit Özcan, Rıdvan Çelebi, İskender Bağcılar, Sinan Bengier, Rozet Hubeş, Aslı İçözü, Bahtiyar Engin, Yıldırım Fikret Urağ, Hümay Güldağ, Can Ertuğrul, Ergun Üğlü, Caner Çandarlı, Güral Güngör, Şenay Bağ, Defne Gürmen, Selçuk Yüksel, Gün Koper, Berrin Koper, Burteçin Zoga, Mana Alkoy, Buket Kubilay, Radife Baltaoğlu, Semah Tuğsel, Şevket Avşar, Aslı Öngören, Murat Derya Kılıç, Melike Altınbaran katıldı.

YÖNETİM KURULU TEMSİLCİLERİNİ SANATÇILAR SEÇECEK

İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, tarihi bellek niteliğindeki Dârülbedâyi'de bulunmaktan heyecan duyduğunu belirterek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Kültür ve sanat herkes için ve her yerde olacak, tüm İstanbullular tiyatro ile buluşacak" sözlerini hatırlattı.

Hülya Muratlı, oyunları yeni bir anlayış, yeni bir vizyonla sahneleyeceklerini vurgulayarak, üretkenlik içinde Dârülbedâyi'nin aslına rücu etmesini sağlayacak kaliteyi yakalamayı amaçladıklarını söyledi. Muratlı, şöyle konuştu:

"Seçim süreci sebebiyle çok kısa bir sürede hazırlanmak durumunda kaldık. İlerleyen günlerde daha iyiyi, daha güzeli yakalamak adına repertuarımızda değişiklikler olabilir. Bilimsel, mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak, sanata müdahale etmeden, yenilikçi kararlar alma noktasında kararlı ve cesaretliyiz."

Şehir Tiyatroları Yönetim Kurul ile ilgili bir müjdeyi de paylaşan Muratlı, "Yönetim kuruluna seçilecek 2 oyuncu temsilcimiz var. Bu oyuncuların, oyuncularımızın seçimiyle gelmesini istiyoruz. Yönetim tarafından tepeden inme atanma ile değil, oyuncuların seçimiyle gelmesini arzu ediyoruz. Çünkü sanat özgürlükle yeşerir, müdahaleyle olmaz. Sizlerin seçeceği, temsil edeceği kişiler değerlidir ve yönetim kurulunda söz hakkı olacaktır" diye konuştu.

İBB Şehir Tiyatroları'nın Ekim ayında 2'si yeni, 26 oyunla seyirci karşısına çıkmaya hazır olduğunu belirten Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur da oyunlar hakkında bilgiler verdi.

Uygur, bu sezon yeni olarak Ay, Carmela; Biraz Gelir Misin?, Mine, Gece Kulübü, Yaygara 70, Deli İbrahim, Tatar Ramazan, Bir Ziyaret, Ramses II, Çın Sabahta, İki Efendinin Uşağı ve yeni çocuk oyunları Peri Kızı Müzikali, Rüya, Yaşayan Sayfalar isimli oyunların sahneleneceğinin müjdesini de verdi.

İBB Şehir Tiyatroları'nda Ekim ayında sahnelenecek oyunlar şöyle:

İki Efendinin Uşağı, Ay Carmela, Vahşi Batı, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Amanvermez Avni, Söz Veriyorum, Macbeth, Bizim Aile, Şahane Züğürtler, Saadet Hanım, Tatlı Kaçık, On İki Öfkeli Adam, Kahvede Şenlik Var, Hayal-i Temsil, Uzlaşma, Ocak'ta Bahar, Can Yeleği, Ben Çağırmadım, Hisse-i Şayia, Matruşka, Geç Kalanlar, Komik-i Şehir Naşit Bey, Hastalık Hastası, Nora-Bir Bebek Evi, Felatun Bey Rakım Efendi, Son.