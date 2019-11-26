Haberler » Güncel » İBB Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu 'Çın Sabahta' yarın sahnelenecek - Haber

İBB Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Çın Sabahta" yarın sahnelenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Çın Sabahta" ilk gösterimini yarın yapacak.

26.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:02İBB Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Çın Sabahta" ilk gösterimini yarın yapacak.
Nezihe Meriç'in kaleme aldığı, Hülya Karakaş'ın yönettiği oyunda, Hülya Karakaş ve Ayşe Günyüz Demirci rol alıyor.
Yarın Haldun Taner Sahnesi'nde 20.30'da tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak oyun, toplumun farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu yakalayamamış, duyarlı ve sevecen iki kadının hikayesine odaklanıyor.
Müziğini Cihan Kurtaran'ın, dramaturgisini Hatice Yurtduru'nun, sahne-kostüm tasarımını Almila Altunsoy'un, ışık tasarımını ise Mahmut Özdemir'in gerçekleştirdiği "Çın Sabahta", 27-30 Kasım ile 4-7 Aralık tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, 18-21 Aralık arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, 25-28 Aralık arasında da Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde izlenebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haldun Taner, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:50 - İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 göçmen kurtarıldı
19:49 İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu
19:48 Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejim engeli aşılamadı
19:47 - Türklerin kurtarıldığı çöken otel görüntülendi
19:45 Metrobüs duraklarında işaretli bekleme yeri dönemi
19:26 Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den dikkat çeken deprem açıklaması: Minimum 7,2 şiddetinde olacak
18:47 Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var
18:27 Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi
18:07 İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
21:30 Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, zehir zemberek sözlerle HDP'den istifa etti
26.11.2019 19:53:40