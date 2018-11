İbb Şehit Tiyatroları Artık Pendik'te

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:16



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları artık Pendik'te de sahnelenecek. Şehir Tiyatroları ilk perdeyi "Hisse-i Şayia" oyunuyla açacak. 100 yıllık geçmişe sahip oyun 1 Aralık Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.Pendik, İstanbul'da İBB Şehir Tiyatroları'nın sergileneceği 8. ilçe oluyor. Pendik Belediyesi tarafından binası yenilenen ve sahnesi büyütülerek son tekniklerle donatılan Atatürk Kültür Merkezi, yeni sezonda İstanbul Şehir Tiyatrolarına ev sahipliği yapacak. İzleyiciyle buluşacak ilk oyun ise ünlü tiyatro sanatçısı Zihni Göktay'ın da rol aldığı "Hisse-i Şayia" komedisi olacak. Oyunun bilet satışları 26 Kasım'dan itibaren Pendik Belediyesinin web sitesinden satışa sunulmaya başlandı.Tam bir evlilik komedisi1 Aralık Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak olan "Hisse-i Şayia", Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbnürrefik Ahmet Sekizinci'ye ait bir komedi oyunu. Ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen kavgalarını konu alıyor. Şiddetli geçimsizlikle boşanıp yıllarca birbirinden ayrı kalan, her karşılaşmada ezeli-ebedi kavgalarını tekrarlayan, birbirlerine dava üstüne dava açan, gülünç duruma düşseler de bu didişmeden adeta zevk alan, aslında her şeye rağmen birbirini seven karı kocanın ve onların arasında kalan genç kızın öyküsü oyunda eğlenceli bir üslupla aktarılıyor. - İSTANBUL