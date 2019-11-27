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Erdoğan'ın, "İstanbul susuzluğa yürüyor" sözlerine İBB'den yanıt: Bazıları üzülecek ama barajlardaki doluluk oranı artmakta

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Havalar böyle giderse, İstanbul susuzluğa doğru yürüyor" sözlerine İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan, "Dün akşam Terkos Baraj bölgesinde metrekareye 55 kg yağış düşmüş. Bazıları için üzücü İstanbullular için sevindirici bu gelişmeyi kamuoyunun bilgisine sunarız." yanıtı geldi.

27.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:04

Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, kişisel sosyal medya hesabından yağışların devam edeceğini duyurdu. Ongun paylaşımında "Bazıları için üzücü İstanbullular için sevindirici bu gelişmeyi kamuoyu bilgisine sunarız" dedi.

Ongun, AKOM'un afişini kullanarak yaptığı paylaşımında şöyle söyledi:

"AKOM'a göre dün akşam Terkos Baraj bölgesinde metrekareye 55 kg yağış düşmüş; cuma, cumartesi ve pazar günleri de İstanbul'da hava yağışlı geçecektir. Barajlardaki doluluk oranı artmaktadır. Bazıları için üzücü İstanbullular için sevindirici bu gelişmeyi kamuoyunun bilgisine sunarız."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelen çok hayra alamet değil. İstanbul'da 3 ay gibi bir süre sonra, havalar böyle giderse, İstanbul susuzluğa doğru yürüyor. Benzer şey Ankara için de geçerli" açıklamasında bulunmuştu.

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