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İBB Sözcüsü Murat Ongun: İmamoğlu'nun yeni makam aracı alacağı iddiası doğru değil

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir makam aracı alacağı iddialarını sosyal medya hesabından açıklama yaparak yalanladı.

18.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:00

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir makam aracı alacağı iddia edilmişti. Söz konusu iddialara ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan açıklama geldi. Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun yeni makam aracı alacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"YAKIT GİDERİNİ DE KENDİSİ KARŞILIYOR"

İBB Sözcüsü Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir makam aracı alacağı iddiası doğru değildir. Başkanımız şahsına ait aracı yakıt giderini de kendisi karşılayarak kullanmaktadır." ifadelerini kullandı.

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İBB Sözcüsü Murat Ongun: İmamoğlu'nun yeni makam aracı alacağı iddiası doğru değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel


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