İBB SÖZCÜSÜ ONGUN, AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖZÜR DİLEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, bugün öğlen saatlerinde paylaştığı bir video ve yazdığı tweet nedeniyle, akşam saatlerinde Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan özür diledi.

Sözcü Ongun, Çekmeköy Metro İstasyonunda temizlik yapan bir işçinin, çöpü istasyon merdivenlerine doğru süpürüp daha sonra da fotoğrafını çektiğini gösteren video eşliğindi şu tweeti atmıştı:

"Bu zor günlerde bile trollük yapanları kınıyoruz. Kamuda partizanlığın akıl tutulmasına yol açtığının da en açık örneğidir. Metro girişine çöpü bırakıp sonra fotoğraf çeken ilçe belediyesinin bu temizlik görevlisini kamu vicdanına havale ediyoruz."

Ongun bu tweete ayrıca Çekmeköy Belediyesi ve Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın twitter hesaplarını etiketledi.

Akşam saatlerinde Ongun konuyla ilgili olarak yeni bir tweet daha attı. Ongun Ahmet Poyraz'dan özür diledi. Ongun'un ikinci tweeti şöyle:

"Dürüstlük ve şeffaflık temel ilkemiz. Bugün paylaştığım videodaki görevlinin @Cekmekoybeltr değil, İBB Park Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğunu tespit ettik. Gerekli işlem yapıldı. Bu hatadan ötürü Belediye Başkanımız @AhmettPoyraz'dan özür dilerim.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

- İstanbul

Kaynak: DHA