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İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, bugün öğlen saatlerinde paylaştığı bir video ve yazdığı tweet nedeniyle, akşam saatlerinde Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan özür diledi.

21.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:59

Murat Ongun, Çekmeköy Belediyesi'ni suçladığı videodaki kişinin İBB çalışanı çıkması olayın gerçek yönünün anlaşılmasının ardından Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi.

"TROLLÜK YAPANLARI KINIYORUZ"

Sözcü Ongun, Çekmeköy Metro İstasyonunda temizlik yapan bir işçinin, çöpü istasyon merdivenlerine doğru süpürüp daha sonra da fotoğrafını çektiğini gösteren video eşliğindi şu tweeti atmıştı: "Bu zor günlerde bile trollük yapanları kınıyoruz. Kamuda partizanlığın akıl tutulmasına yol açtığının da en açık örneğidir. Metro girişine çöpü bırakıp sonra fotoğraf çeken ilçe belediyesinin bu temizlik görevlisini kamu vicdanına havale ediyoruz." Ongun bu tweete ayrıca Çekmeköy Belediyesi ve Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın Twitter hesaplarını etiketledi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi

"ÖZÜR DİLERİM"

Akşam saatlerinde Ongun konuyla ilgili olarak yeni bir tweet daha attı. Ongun Ahmet Poyraz'dan özür diledi. Ongun'un ikinci tweeti şöyle: "Dürüstlük ve şeffaflık temel ilkemiz. Bugün paylaştığım videodaki görevlinin @Cekmekoybeltr değil, İBB Park Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğunu tespit ettik. Gerekli işlem yapıldı. Bu hatadan ötürü Belediye Başkanımız @AhmettPoyraz'dan özür dilerim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ'NDEN KARŞILIK GELDİ

Çekmeköy Belediyesi de cevap olarak şunları yazdı: "Biz özrü kabul ettik diyelim. Elde ettiğimiz görüntülerde bu işçinin, çalışmalarını titizlikle yaptığı görülüyor, fotoğrafları da büyük ihtimalle amirlerini bilgilendirmek için çekmiş. Umarız sizin yanlış yorumlarınızla emekçinin ekmeği ile oynanmamıştır."

İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı’ndan özür diledi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Ongun, Ak Partili Belediye Başkanından özür diledi
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Poyraz, Çekmeköy, İstanbul, Güncel

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