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İBB Sözcüsü Ongun'dan "İBB camilerin bakım ve temizliğinden çekildi" iddialarına yalanlama

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin bazı camilerin bakım ve temizliğinden çekildiği iddialarını yalanlayarak uygulamanın Kültür Varlıkları Daire Başkanlığınca farklı bir anlayışla yeniden ele alındığını açıkladı.

02.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin bazı camilerin bakım ve temizliğinden çekildiği iddialarını yalanladı. Ongun, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "39 caminin temizliğiyle sınırlı uygulama Kültür Varlıkları Daire Başkanlığınca farklı bir anlayışla yeniden ele alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Ongun, çalışmalar kapsamında 195 cami temizlik personeli ile birlikte 25 restorasyon işçisi ve usta, 12 restoratör ile 25 mimar ve mühendis teknik personel görev yapacağını açıkladı.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR"

İddiaları yalanlayan İBB Sözcüsü Ongun, "İBB'nin bazı camilerin bakım ve temizliğinden çekildiği iddiaları doğru değildir. Geçtiğimiz yıllarda yürütülen; Tarihi ve Turistik Öneme Haiz Camilerin (39 adet) temizliğiyle sınırlı uygulama Kültür Varlıkları Daire Başkanlığınca farklı bir anlayışla yeniden ele alınmıştır" şeklinde konuştu.

"ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEKTİR"

Bakım ve onarım çalışmalarının yürütüleceğini vurgulayan İBB Sözcüsü, "Tarihi öneme haiz camiler, tarihi türbe, hazire, çeşmeler önleyici koruma kapsamında genel temizliği, basit bakım ve onarımları bütüncül şekilde yürütülecektir. Tarihi ve turistik öneme haiz camilerin temizliği de restorasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Ongun, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Bu yeni çalışmayla eserlerimizin sürdürülebilir bir şekilde korunması ve yaşatılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 195 cami temizlik personeli ile birlikte 25 restorasyon işçisi ve usta, 12 restoratör ile 25 mimar ve mühendis teknik personel görev yapacaktır."

İBB Sözcüsü Ongun'dan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Ongun, Güncel


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