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İBB Sözcüsü Ongun: Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, kredi sorununu çözdüklerini açıklayarak "Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz. Bu hattımız 1 milyon yolcuya hizmet verecek" dedi.

14.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından kredi sorununu çözdüklerini duyurdu.

Ongun, "Kaynarca-Tuzla- metro hattının yapımına başlıyoruz. Bu hattımız 1 milyon yolcuya hizmet verecek." paylaşımı yaptı.

KREDİ BULUNDU

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, "Belki de en son finans kaynağını yarattığımız projelerimizden bir tanesi. Çok yakın bir zamanda Fransız Kalkınma Ajansı ile bir kredi imzaladık. Bu hattımızın da hemen hemen hiç çalışma yapılmadan sözleşmesi imzalanmış, saha teslimleri yapılmış ve o şekilde yüzde 1 fiziksel ilerlemeyle bekleyen hatlarımızdan bir tanesiydi" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN HATTI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"

Kredi anlaşmasının yeni imzalandığını belirten Alpkökin, "Teknik olarak, iş programı olarak, işte kontrollük olarak bütün hattı tekrardan gözden geçiriyoruz" dedi.

İMAMOĞLU DA DUYURMUŞTU

İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında metro çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, "Sizin programa özel bir müjde vermek istiyorum. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattını 175 milyonluk kredi sözleşmesiyle başlattık. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattını 110 milyon avroluk kredi sözleşmesiyle başlattık. 86 milyon avroluk bir kredi sözleşmesiyle Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattına start veriyoruz." demişti.

İmamoğlu canlı yayında müjdeyi verdi! Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlanıyorİmamoğlu canlı yayında müjdeyi verdi! Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlanıyor

İBB Sözcüsü Ongun: Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca, Pendik, Tuzla, Ekonomi, Güncel


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