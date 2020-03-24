Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İBB tıbbi atıkların bertarafında yeni önlemler aldı - Haberler

İBB tıbbi atıkların bertarafında yeni önlemler aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip koronavirüsün (Kovid -19) tıbbi atıklar üzerinden yayılmaması için ek önlemler aldı.

24.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:40
İBB tıbbi atıkların bertarafında yeni önlemler aldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip koronavirüsün (Kovid -19) tıbbi atıklar üzerinden yayılmaması için ek önlemler aldı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında İBB ve İSTAÇ, çalışmalarını İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile uyum içinde yürütüyor.
Önlemler kapsamında, Asya ve Avrupa yakalarında dört yeni yedek araç hazır hale getirildi. Yine tıbbi atık geçici depolama kapasitesi sınırlı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, acil bir duruma karşı, 10 metreküp hacimli ve tam donanımlı bir toplama aracı bulundurulmaya başlandı. 7/24 alanda bekleyecek araçla kapasite sorununun ortadan kaldırılması amaçlandı.
Bunlara ek olarak İSTAÇ bünyesindeki yakma tesisinde, karantina atıklarında meydana gelebilecek hızlı bir artışa karşı önlem alındı. Yeni bir düzenlemeyle sterilizasyon tesisi, üç vardiya çalıştırılmaya başlandı. Böylece yakma tesisine sevk edilen tıbbi atık miktarı en aza indirgendi. Ayrıca atık toplama operasyonlarında bir aksaklık yaşanmaması için 10 tonluk geçici stok alanı boş olarak hazırda bekletiliyor.
İBB, tıbbi atıkların toplanması esnasında çalışan personellerin enfeksiyon kapmaması için de gerekli iş sağlığı ve güvenliği kurallarını titizlikle uyguluyor. İşçiler, sahada eldiven, maske, bone, iş elbisesi, çelik tabanlı kompozit burunlu iş ayakkabısı, gözlük ve göz durulama sıvısı gibi kişisel koruyucu donanımlar kullanıyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü Haberler
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Haberler
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, ’Evde kal’madığı ortaya çıktı Haberler
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, 'Evde kal'madığı ortaya çıktı
En yetkili isimden korkunç istatistik: 67 günlük süreci 4 günde yaşadık Haberler
En yetkili isimden korkunç istatistik: 67 günlük süreci 4 günde yaşadık
Binali Yıldırım’ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti Haberler
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Haberler
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı Haberler
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:50 - Silvan Belediye Başkanlığına Kaymakam Mehmet Uslu getirildi - Haber 11:50 - Düzce'de toplu taşıma seferlerinde düzenleme yapıldı - Haber 11:50 - Jandarma çalınan küçükbaş hayvanları buldu sahiplerine teslim etti - Haber 11:50 - Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerinde görev alan belediye personeline bin lira destek - Haber 11:50 - Prof. Dr. Işık: "Koronavirüs yaşlılarda ateş değil solunumla kendini belli ediyor" - Haber 11:26 - Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber 10:48 - Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi - Haberler 10:38 - İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor - Haberler 10:05 - Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi - Haber 09:48 - Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı - Haber 09:23 - Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi - Haber 09:17 - Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi - Haber
Loading