İBB Tiyatroları’nda önümüzdeki günlerde 36 oyun sergilenecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları; önümüzdeki günlerde, biri yeni, biri konuk, aralarında çocuklar için eserlerin de bulunduğu otuz altı oyunla seyirciyle buluşuyor.
09.03.2020 00:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:10
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları; önümüzdeki günlerde, biri yeni, biri konuk, aralarında çocuklar için eserlerin de bulunduğu otuz altı oyunla seyirciyle buluşuyor. İşte Mart ayında sahnelenecek oyunlar…
Kaynak: Dunya.com
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Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Ekonomi
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