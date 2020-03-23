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İBB Trafik Uygulaması Tarihi Rekoru Gösterdi

Uzun bir süredir çok yoğun bir İstanbul trafiği gösteren bir İBB uygulaması bu konuda rekora şahitlik etti.

23.03.2020 05:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 05:34
İBB Trafik Uygulaması Tarihi Rekoru Gösterdi
Uzun bir süredir çok yoğun bir İstanbul trafiği gösteren bir İBB uygulaması bu konuda rekora şahitlik etti. İşte İstanbul ile ilgili herkesi şaşırtan haberimizin detayları.

Çin kaynaklı olan ve tüm Dünyayı adeta kasıp kavuran Koronavirüsü, İstanbul ile ilgili farklı bir tablo yarattı. Dünya genelinde 300.000 kişinin ölümüne neden olan bu virüs türü aynı zamanda insanların eve kapanmasına da neden oldu. Bu durum trafik sorunlarının bir nebze de olsa azalmasına yardım etti.

İBB Trafik Uygulaması %1 dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen bir trafik uygulaması, düzenli olarak trafik yoğunluğu ölçümleri yapıyor. Bu ölçümlerin sonuçları uygulamayı kullanan kişiler ile paylaşıyor.

Normal şartlarda neredeyse %100 trafik yoğunluğu bulunan yerlerde %1 seviyelerini görmek mümkün hale geldi. Bu durumun ortaya çıkmasındaki en büyük etken hiç şüphesiz virüs salgını nedeniyle insanların evde kalma zorunluluğu hissetmesidir. Uygulama böylece tarihi bir rekoru da göstermiş oldu.

İstanbul içerisindeki toplu taşıma araçlarında da büyük oranda kullanım azlığı ortaya çıktığı görülüyor. İstanbul'da toplu taşıma kullanımı 7 milyon civarından 1 milyona düştü. Sizce İstanbul'da trafik yoğunluğunun bu kadar düşük bir seviyeye gelmesi neyi ifade ediyor. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İstanbul, Teknoloji

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