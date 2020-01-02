İBB türbe, hazire, çeşme, anıt ve heykelleri de bakım kapsamına aldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), kültür varlıklarının temizlik ve bakım işlerinde yeni uygulama başlattı. Daha önce 39 tarihi ve turistik caminin temizlik ve bakım işleri yapılırken, 1 Ocak'tan itibaren tarihi önemdeki türbe, hazire, çeşme, anıt ve heykeller de bu kapsama alındı. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, çalışmalarla ilgili 257 personel alımı yaptı.

İBB, kültür varlıklarının temizlik, basit bakım ve onarım işinin kapsamını genişletti. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından başlatılan yeni uygulama ile tarihi ve turistik önemi haiz 39 caminin yanı sıra tarihi türbe, hazire, çeşme, anıt ve heykeller de bu kapsama alındı. 'Önleyici koruma ve genel temizlik işleri'1 Ocak itibariyle hayata geçirildi.

257 PERSONEL ALINDI

İBB, teknik ve yardımcı personellerden oluşacak mobil ekiplerle kent genelinde kültür varlıklarına yönelik şikayet, talep ve ihtiyaçları giderecek. Bu kapsamda 195 cami temizlik personeli ile birlikte 25 restorasyon işçisi ve usta, 12 restoratör ile 25 mimar ve mühendis teknik personel istihdamına gidildi. Personel alımlarının İBB'nin iştiraki olan Boğaziçi Yönetim A.Ş. ile 696 sayılı KHK kapsamında personel temini doğrudan hizmet alımı sözleşmesi kapsamında kariyer.ibb.istanbul adresi üzerinden yapılan başvurularla karşılandığı belirtildi.

- İstanbul